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挹注逾310億給台灣體壇　威剛連莊台灣運彩經營權

▲台灣運彩已挹注310.9億運動發展基金。(圖/鉅茂彩券行)
▲台灣運彩已挹注310.9億運動發展基金。(圖/鉅茂彩券行)

記者廖聿偉/綜合報導

靠著卡達世足賽賣破76億、創歷史新頁的氣勢，威剛成功連莊，順利取得第三屆運動彩券10 年發行權，公司將自民國 113 年至民國 122 年再度擔任運彩發行機構。

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過去 8 年半，台灣運彩已給運動發展基金挹注 310.9 億元，未來公司會持續響應政府振興體育產業，並提供體育專業人士就業機會與保障，共同推動台灣體育產業永續發展。

威剛自民國 103 年取得第二屆運彩發行權後，成功改寫國內運動彩券營運表現，前 8 年半已挹注國內運動發展基金超過 310 億元，成功提升運動彩券形象。同時，也為全國 1,500 餘家經銷商提供穩定經濟來源及工作保障，為政府、經銷商及發行機構創造三贏成果。

今年在世界盃足球賽的加持下，年度銷售目標 500 億元也已提前達陣，寫下歷史新高。威剛董事長陳立白表示，看好台灣運彩市場將在團隊推動下繼續擴展，經銷商預計在未來將陸續擴展至 2,000 家以上。

未來由威剛領銜的台灣運彩團隊將會繼續深耕市場，發展多種類的賽事與玩法及規劃更多元化的投注管道，讓民眾可以共同參與國家運動發展，提供運動選手獲得更好的訓練與環境，促進台灣在國際體育賽事的表現能夠繼續發光發熱。

除了台灣運彩營運直接挹注國內運動發展基金，威剛也積極支持國內各項運動發展，長期持續贊助國際級運動賽事及運動選手，包括 IeSF 世界電競錦標賽、太平洋龍舟節龍舟競賽，以及各級高中電競隊競賽，更已連續 9 年贊助太魯閣馬拉松。

近年來也成立「威剛蜂鳥基金」，贊助偏鄉學校的各類運動社團或校隊，以實際行動鼓勵更多發展中的運動選手，威剛期許能長期協助體育產業發展，藉由台灣運彩市場穩步成長動能下，與政府和全民共同攜手打造台灣永續多元的運動產業發展之路。

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