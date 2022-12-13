胡宇威愛情長跑秘訣！靠一招抓緊老婆心 教直男送禮指南
陳庭妮、胡宇威愛情長跑8年，於今年初「1314」公佈婚訊，讓粉絲相當驚喜！而胡宇威今（13）日出席記者會也提到跟老婆的甜蜜互動，透露自己相當注重節日儀式感，尤其是聖誕節，從相戀到結婚每年都會準備陳庭妮的驚喜禮物，除了以實用為挑選重點外，也推薦直男送禮可以從衣服，娃娃下手，不過他也叮嚀要是有對對方有意義的娃娃，更放閃直言「你了解她，就會知道要送什麼」，可見對節日相當用心，也難怪愛情長跑多年恩愛不減，一起步入幸福婚姻！
記者鍾怡婷/綜合報導
充滿浪漫氣息的聖誕節即將到來，胡宇威更是早早就準備好老婆的驚喜禮物，也迫不急待想透露給陳庭妮知道，不過當他問對方「要不要跟妳分享（驚喜）？」老婆直接一口回絕，即便之後知道是好事的驚喜後，改變心意想要提早知道，胡宇威仍決定藏在家裡等到聖誕節當天在公開，從日常互動中可見兩人甜蜜的日常。而胡宇威也透露，自己從小到大都很注重儀式感，每一年的節日都會準備驚喜給陳庭妮。
當被問到怎麼送禮不NG時，他搞笑直呼「鑽石、手錶阿」，不過也給出實用的建議，可以送衣服或是對對方有意義的娃娃。身為佐登妮絲城堡觀光大使，胡宇威也推薦大家在台灣嘉義的佐登妮絲城堡感受歐風，揭密幾個城堡內的浪漫打卡點，包含媲美法國協和廣場噴泉的琦琦公主噴泉、充滿浪漫風情的愛奧尼柱式廊道、彷彿漫步在童話故事林道的克里斯松林及幸福鐘塔等浪漫告白地點，非常適合約會，跟最愛的人來趟增溫小旅行，在台灣就能感受到歐風蜜月浪漫感受，更直呼如果當初城堡蓋好了，就可以在美美的城堡裡求婚！
園區每天晚上固定時間（17:30、18:00、18:30、19:00）都能在嘉義體驗下雪美景，更在12月每個週末（12/16、12/17、12/23、12/24）推出聖誕燭光晚餐，目前正值聖誕檔期舉辦星海聖誕節，同時也推出星光票，於晚間17:00-19:00購票入園，票價優惠200元。