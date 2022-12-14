高球／台巡賽最高獎金！　徐薇淩丶錢珮芸等好手也參戰

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這場比賽主辦單位是TLPGA，冠名贊助為緯創資通股份有限公司，為連續第三年冠名贊助，也是TLPGA台巡賽今年第13場公開賽，今年TLPGA台巡賽共有15場公開賽與四場傳承賽。
冠名贊助這場比賽的緯創資通公司是全球資訊通訊產業(Information and Communications Technology, ICT) 領導廠商，自2006年起即開始贊助TLPGA舉辦比賽，且一直是老爺公開賽的長期協力贊助商，2020年起單獨冠名舉辦這場女子公開賽，2021年更把總獎金從600萬元提高到1000萬元，冠軍獎金也自2020年的台幣108萬元增加到2021年的台幣200萬元；今年再度增加總獎金至50萬美元，冠軍獎金增至10萬美元，成為今年台巡女子賽總獎金最高的比賽。
緯創資通董事長林憲銘在晚宴中提及，明年2023年決定將這項比賽的總獎金提高到80萬美元，冠軍獎金16萬美元，如果是台灣選手奪冠，冠軍獎金再加碼16萬美元，共32萬美元。
大會今天舉行賽前記者會與一天十八洞的職業業餘配對賽，有39位職業女將與111位社會業餘人士同組配對揮桿，採新史克蘭波賽制，最後由職業女將陳之敏與三位社會業餘人士黃柏漙丶邱輝欽丶孫倩雯合力以低於標準桿九桿的63桿，贏得冠軍，三位業餘人士各獲得Majesty球袋一個。
緯創資通公司董事長林憲銘指出，風大是揚昇球場的標準特色，考驗眾家選手的耐心與球技，「多次多時的練習就為了場上的一桿，是選手們必經的歷程，在必要時打出經典的一桿就值得了！」他也勉勵參賽女將們比實力以外，也要比風度。
台灣產業創生平台董事長黃日燦表示，我們能感受到林董的強烈企圖心，要把緯創女子賽拉高到總獎金最高的台灣國際女子賽。而且，這兩年舉辦緯創女子賽，也讓緯創資通的全年營收連續兩年創下新高紀錄，希望這種現象可以一直延續下去。
2020年這場比賽是在東華球場舉辦，「宜蘭球后」 石澄璇驚險奪冠；2021年去年由吳佳晏在揚昇球場封后。本屆石澄璇尋求二度封后。
在LPGA的台灣好手中，徐薇淩今年在LPGA美巡賽獎金排名第78，是排名最好的女將；錢珮芸排名第84，李旻排名第132。今年三月贏得日巡賽首勝的旅日好手蔡佩穎，今年日巡賽總獎金排名第38；姚宣榆在日次巡總獎金排名第8；台巡賽目前獎金排名暫居第一的李欣與排名第四的洪玉霖，都是有望搶冠的選手。
這場比賽週三起在揚昇球場進行四回合72洞比桿賽，場地設定6318碼、標準桿72 桿。揚昇球場曾舉辦過多次台灣LPGA錦標賽以及世大運高球賽，為國際級比賽球場，實具挑戰性。
今天首回合，選手自第一洞及第十洞同時分別出發，第一組於上午7點出發，最後一組於上午9:27出發。比賽前兩回合結束，大會取成績優者前50名選手晉級後兩回合決賽。