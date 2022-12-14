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全聯攜手Jolin！「怪美的」4款巧克力甜點　限時50天開搶

▲全聯與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合作，推出4款巧克力聯名甜點。（圖／全聯提供）
▲全聯與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合作，推出4款巧克力聯名甜點。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯年底巧克力季帶來超強聯名，與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合作12/16至2023年2月2日推出4款巧克力聯名甜點，包括巧克力長條蛋糕（限時2天95元）、巧克力千層捲（限時2天114元）、巧克力慕斯蛋糕、巧克力布蕾盒，售價109元~169元，延續聖誕節濃厚的過節氣氛，限時50天開賣，巧克力控以及粉絲們趕快手刀衝全聯！此外，今年家樂福聖誕節直接引進比往年更多一倍的進口巧克力商品，超過30款新上架更有超過10款獨家販售，為滿足顧客對巧克力的狂熱喜愛，12/7至12/27雙重加碼活動，滿額送現金折價券，秋冬來塊甜蜜的巧克力，幸福指數突破天際！

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▲全聯自2018年開始每到年底皆推出巧克力季，今年首波推出常銷巧克力甜點、麵包，業績已達550萬元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯自2018年開始每到年底皆推出巧克力季，今年首波推出常銷巧克力甜點、麵包，業績已達550萬元。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯自2018年開始每到年底皆推出巧克力季，今年首波推出常銷巧克力甜點、麵包，業績已達550萬元，第二波則端出期間限定的「皇后陛下Your Majesty」聯名甜點助攻，來自藝人蔡依林和友人於2015年創立的翻糖蛋糕品牌，為消費者提供蛋糕客制化服務，並由蔡依林擔任品牌創意總監，Jolin製作翻糖蛋糕的功力媲美專業甜點師，皇后陛下Your Majesty更是首度與通路合作，粉絲們免排隊、免預定，只要來全聯就能品嚐由Jolin監製怪美的巧克力甜點！

▲自有甜點品牌We Sweet期間限定，特別與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌聯名，推「巧克力千層捲」、「巧克力慕斯蛋糕」。（圖／全聯提供）
▲自有甜點品牌We Sweet期間限定，特別與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌聯名，推「巧克力千層捲」、「巧克力慕斯蛋糕」。（圖／全聯提供）
全聯We Sweet首次與藝人品牌合作，期望與蔡依林翻糖品牌皇后陛下Your Majesty合作，加入「UGLY BEAUTY」怪美的概念，呼應巧克力的苦與甜，本次聯名使用全球最高標準的比利時巧克力，邀消費者親自品嘗巧克力甜蜜糖衣下的苦澀！ 聯名甜點自12/16~2023/2/2正式推出，共有4款新品，售價109元~169元，巧克力控們絕對不能錯過。「巧克力長條蛋糕」以蓬鬆細緻的巧克力戚風蛋糕，夾以比利時貝可拉艾瑪黑巧克力55%製成的巧克力甘納許，搭配滑順巧克力奶油，苦中帶甜的細緻香醇，令人一口就愛上，原價109元，12/24~12/25特價95元。

「巧克力千層捲」可說是比利時巧克力雙料靈魂，使用比利時百年巧克力，以52°C熟成秘融成可可奶油慕斯，裹上濃黑可可脆酷粒，再使用匠人職作的可可薄餅皮，口感柔嫩絲滑，原價129元12/17~12/18特價114元。「巧克力慕斯蛋糕」售價169元，經典而雋永的風味，夾層拌入杏仁脆餅與柔嫩布蕾增加層次與口感，上層撒著可可及糖粉，交織於名為巧克力的極品饗宴。「巧克力布蕾盒」售價159元，底層以70%的巧克力製成布蕾，中間填上細緻綿密的鮮奶油，再堆層著法式傳統巧克力蛋糕，最上層則灑上厚防潮可可粉，細緻的苦甜最讓人回味！

此外，家樂福統計2020~2021年疫情大爆發期間，巧克力的銷售不僅持平還有成長跡象，特別是2022年上半年度業績直接成長1成！今年聖誕節比以往引進更多新款巧克力商品，12/7至12/27推出雙重加碼活動，單筆購買指定巧克力大賞商品滿249元送30元現金折價券；單筆購買指定巧克力大賞商品憑券30元加價購加倍佳壁虎造型酸甜軟糖。同時還引進包括來自台灣南投的Cona’s妮娜巧克力，共獲得134面世界級巧克力比賽獎項，嚴選世界各地優質原料與台灣在地食材如水果及茶葉等，研發出最適合台灣人的巧克力風味，首家實體快閃巧克力就在家樂福新店店。

▲台灣南投的Cona’s妮娜巧克力
▲台灣南投的Cona’s妮娜巧克力，首家實體快閃巧克力就在家樂福新店店。（圖／家樂福提供）

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