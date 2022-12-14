數發部推外送系統引民怨 藍委砲轟：拿前人數字美化政績
數發部日前於臉書粉專，上傳部長唐鳳赴知名老店吃麵線照片，推廣台灣雲市集「快一點LINE點餐客戶服務系統」。不過，中央政府以1年217億預算，成立數位發展部；如今台灣資安風波不斷，數發部仍在推外送平台，引發輿論反彈，數發部則發聲明解釋，是在推廣台灣雲市集服務。對此，國民黨立委洪孟楷今（14）日仍痛批數發部，根本抓不到引發民怨重點，並指台灣雲市集早在數發部掛牌成立前，就已經在運作，「拿前人的數字來美化政績。」
記者翁子竣／台北報導
洪孟楷今在臉書發文表示，數發部粉專日前貼出部長吃麵線的貼文，被國人罵翻後，昨晚緊急再發聲明，但通篇內容還是辯解，彷彿絲毫不覺得在這節骨眼上貼此文章有何疏失？洪孟楷質問數發部，掌握上百億預算，卻是在宣導民間早就運作的點餐服務，顯然根本抓不到引起民怨的重點，比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢。
洪孟楷強調，綜觀近期資安問題頻傳，包括國人個資外洩、詐騙橫行、甚至駭客攻擊等重要議題，不見數發部積極作為，反而貼文宣傳民間業者的點餐系統，數發部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感，對得起手握的百億人民納稅錢？
洪孟楷也提到，數發部聲明強調是在推廣「台灣雲市集」服務，並拿數據「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲」。他質疑，數發部是111年8月才掛牌，台灣雲市集在數發部還沒成立前就已經在運作，由經濟部中小企業處負責，所以3.7萬家業者使用，也跟數發部沒太多直接關係，「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大嗎。」
最後，洪孟楷更批，管你部長想吃什麼麵線，國人要看的是解決問題的能力和決心；數發部粉專難得破千討論和點讚的文章，竟然是這種負面新聞；不知反省的態度，就是現在政府從上到下硬凹成性的態度，也是國人最無法接受的回應。