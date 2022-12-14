乳癌術後不等同失去女性自信！醫：重建是治療趨勢

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台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，乳房重建對病友來說，不僅僅是追求外觀的美麗，對病友來說，看到失去乳房的自己，也等於是面對自己生病的事實，而乳房又是女性具代表性的象徵，許多罹癌女性從此陷入憂鬱的情緒。因此，乳房的重建，除了恢復平日生活習慣，更代表了心理上的重建，具有非常重要的意義。
林士隆補充，乳癌患者最需要的就是勇氣，所以身邊家人親友的支持是最重要的。曾經看過不少乳癌病友，因為家人潑冷水而打消念頭，獨自承受疾病後的身體缺陷；也遇過有位媽媽在做切除手術後，自己捨不得再多花錢做乳房重建，但孩子跟先生都全力支持，甚至願意一起省吃儉用，讓媽媽恢復原本的模樣，全家人的感情反而因此更為親密。
至於乳房重建手術選擇，從自體組織移植到乳房植入物皆有，林士隆說，自體組織移植排斥性小，但是疤痕較大，且受到較多先天限制；目前主流的乳房重建手術仍以果凍型的矽膠植體居多，好處是可挑選形狀和尺寸、手術時間短及恢復快、破壞性傷口小。他建議在挑選植入物時，應選擇擁有10年以上長期使用報告，且擁有美國FDA核可的國際認證品牌，安全才有保障，並積極與醫師溝通討論，選擇最適合自己的方式。
而全球使用者突破700萬人的乳房植入物品牌曼陀Mentor，也在台灣推出「曼陀粉紅公益計劃」，希望能鼓勵支持台灣女性，在抗癌成功以後仍能活成想要的自己。計畫在每年10至12月開放乳癌患者申請，免費提供患者重建所需的乳房植入物，期望抗癌成功的病友能透過重新完整身體，享受自信人生。醫師也提醒，罹癌不是人生盡頭，樂觀面對重建，生活品質才是人生精采與否最重要的關鍵。
曼陀粉紅公益計畫申請2022/10/1~2022.12/31
https://reurl.cc/zrQEyp
2021曼陀粉紅公益患者心情分享
https://www.youtube.com/watch?v=h2h9wBflqQ0