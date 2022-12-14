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乳癌術後不等同失去女性自信！醫：重建是治療趨勢

▲台灣年輕病友協會理事長潘怡伶(左一)、藝人朱芯儀、衛斯理夫妻檔(左二、左三)、蓓蕾莉生技有限公司董事長胡鴻渝(右二)、總經理胡莉莉(右一) 。（圖/蓓蕾莉生技有限公司提供）
▲台灣年輕病友協會理事長潘怡伶(左一)、藝人朱芯儀、衛斯理夫妻檔(左二、左三)、蓓蕾莉生技有限公司董事長胡鴻渝(右二)、總經理胡莉莉(右一) 。（圖/蓓蕾莉生技有限公司提供）

生活中心/綜合報導

藝人朱芯儀罹患乳癌，日前接受切除手術，新聞消息傳開，也讓大眾開始注意到乳癌也會發生於年輕女性。根據衛服部2019年統計，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，平均每35分鐘就有一位女性確診乳癌，年輕女性罹患乳癌的年增率更高達30%。

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彰化基督教醫院重建整形暨手外科主治醫師林士隆表示，不少患者為了治療乳癌，選擇乳房全切除手術，但單側乳房切除後，又要面臨左右不平衡，在日常生活中感到不自在，且憂慮遭致異樣眼光的社交心理壓力，導致許多病患失去自信，甚至不想出門抗拒社交。尤其現在乳癌的發生已不再只有年長女性，30多歲的乳癌患者越來越多，雖然隨著療法精進，讓罹癌後的餘命越來越長，但身體不完整所面臨的壓力也變得更久。事實上，現在乳房切除後的重建手術也已經非常先進，手術風險相當低，醫師建議，乳癌病友在治療階段即可先和醫師討論未來重建的可能性，在切除乳房手術治療後，經醫師評估即可考慮進行乳房重建。重拾身體的完整性，對於心情的恢復有明顯成效，全面提升預後的生活品質。

▲彰化基督教醫院重建整形暨手外科主治醫師林士隆。（圖/林士隆醫師提供）
▲彰化基督教醫院重建整形暨手外科主治醫師林士隆。（圖/林士隆醫師提供）
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，乳房重建對病友來說，不僅僅是追求外觀的美麗，對病友來說，看到失去乳房的自己，也等於是面對自己生病的事實，而乳房又是女性具代表性的象徵，許多罹癌女性從此陷入憂鬱的情緒。因此，乳房的重建，除了恢復平日生活習慣，更代表了心理上的重建，具有非常重要的意義。

林士隆補充，乳癌患者最需要的就是勇氣，所以身邊家人親友的支持是最重要的。曾經看過不少乳癌病友，因為家人潑冷水而打消念頭，獨自承受疾病後的身體缺陷；也遇過有位媽媽在做切除手術後，自己捨不得再多花錢做乳房重建，但孩子跟先生都全力支持，甚至願意一起省吃儉用，讓媽媽恢復原本的模樣，全家人的感情反而因此更為親密。

至於乳房重建手術選擇，從自體組織移植到乳房植入物皆有，林士隆說，自體組織移植排斥性小，但是疤痕較大，且受到較多先天限制；目前主流的乳房重建手術仍以果凍型的矽膠植體居多，好處是可挑選形狀和尺寸、手術時間短及恢復快、破壞性傷口小。他建議在挑選植入物時，應選擇擁有10年以上長期使用報告，且擁有美國FDA核可的國際認證品牌，安全才有保障，並積極與醫師溝通討論，選擇最適合自己的方式。

而全球使用者突破700萬人的乳房植入物品牌曼陀Mentor，也在台灣推出「曼陀粉紅公益計劃」，希望能鼓勵支持台灣女性，在抗癌成功以後仍能活成想要的自己。計畫在每年10至12月開放乳癌患者申請，免費提供患者重建所需的乳房植入物，期望抗癌成功的病友能透過重新完整身體，享受自信人生。醫師也提醒，罹癌不是人生盡頭，樂觀面對重建，生活品質才是人生精采與否最重要的關鍵。



曼陀粉紅公益計畫申請2022/10/1~2022.12/31
https://reurl.cc/zrQEyp
2021曼陀粉紅公益患者心情分享
https://www.youtube.com/watch?v=h2h9wBflqQ0
 

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