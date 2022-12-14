卸任後將籌組個人基金會 柯文哲：選舉還是要有錢雇人
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，傳出近日積極籌組個人基金會，以便在卸任後針對2024總統大選進行募款。對此柯文哲今（14）日也證實，表示都交由自己的同學、北捷董事長李文宗處理，並強調選舉還是要花錢雇人，卸任後再籌組基金會會比較沒有壓力。
記者丁上程／台北報導
根據媒體報導，即將卸任市長一職的柯文哲，目前正積極籌組個人基金會，除了打算以此對外募款外，也希望能藉由基金會募集相關人才。對此柯文哲今日接受媒體訪問時也予以證實，並表示在擔任市長期間設立基金會難免會有人情壓力，因此選在卸任市長過後再成立基金會。
柯文哲強調，過去很多人都勸他當市長的時候就設立基金會，這樣才有募款來源。「我想了很久，後來想說算了，因為在擔任市長期間收到他人募款，若過幾天就有陳情案，也會有人情壓力。」柯文哲說，如果有一天不當市長了，設個基金會，有人要捐就跟他說聲謝謝，這樣比較沒有壓力。
柯文哲直言，面臨2024選戰，打選戰還是需要人手，需要花錢雇人，不可能完全不花錢，因此設立基金會。至於基金會的名稱還有進展，柯文哲僅透露是交由自己的同學、北捷董事長李文宗處理，會再問問看他。