UBA／宇宙世新靠菜鳥發威　大勝逾50分、開季全勝

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最重要是，李思嬡UBA生涯首逢世新3枚大一菜鳥，也是小她1屆的金甌女中學妹游沁樺、邱詠鈴、張婕柔，她說：「這是繼中正盃後我再度跟3個學妹卯上，中正盃是盃賽，今天UBA肯定不一樣，所以我們都很認真相互攻防。」
李思嬡說：「碰到182公分的游沁樺及比我高半個頭的張婕柔，以及後衛邱詠鈴，我沒在怕，也半求饒說，不要守我、讓我投，不求還好，她們3人比在中正盃守我守得更用力。」
游沁樺說：「李思嬡雖是金甌學姊，109學年她高三、我們3人高二，搭配1年替金甌重返睽違6年的八強，但UBA現既是對手，公私分明，守她當然不能手軟。」
今天先發24分鐘拿10分，開季連4場上雙，外帶6籃板3助攻2抄截的游沁樺說，李思嬡被她守到時，竟跟她說：「妳長那麼高幹嘛！」但她不受影響，仍笑臉以對。
張婕柔替補17分鐘5分3籃板4助攻3抄截，邱詠鈴替補9分鐘則送出開季次多的5助攻，也都沒有菜鳥的生澀。另兩來自北一女的大一新鮮人，蔡佑蓮得分籃板新高，開季4戰3度得分兩位數，後衛宋瑞蓁替補12分鐘得8分，效率也很高。
上述5枚菜鳥下半場一度4人同在場上，搭配大三後衛李盈潔，教練何正峰說，新人得多打多磨，尤其加強默契。他話鋒一轉：「蔡佑蓮原就不錯，進攻ok，但防守強度如能再提升，肯定愈全面。」
大六「一姊」射手陳育緹三分球5投中2拿12分，外籍生中鋒伊思尤瑪本季雙最多的18分14籃板、2度「雙十」，楊淑琄11分、林妘樺10分7籃板。