世足／當代球王！梅西連續轉身　神級助攻追平比利紀錄

UBA／宇宙世新靠菜鳥發威　大勝逾50分、開季全勝

▲世新大學大一新生蔡佑蓮全場最高19分。大專體總提供
▲世新大學大一新生蔡佑蓮全場最高19分。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段，今起移師臺科大體育館連打4天，尋求四連霸的衛冕軍世新今12人都得分、6人上雙，含大一菜鳥大前鋒蔡佑蓮本季初入UBA迄今4戰的個人雙新高19分7籃板，111：53贏臺體大，本季單場最高得分、3度破百，也是105學年起跨季對戰8連勝臺體，含109學年預、複賽2連勝，儼然新「天敵」，世新本季也拿下４連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺體開季4連敗，最近一次贏世新，已是2015年12月27日104學年預賽的84：73，但仍小有收穫，156公分大二後衛李思嬡替補24分鐘三分球5 投中3拿兩年來最高12分，也是繼開季戰對臺科大6投中3得11分後2度上雙。

最重要是，李思嬡UBA生涯首逢世新3枚大一菜鳥，也是小她1屆的金甌女中學妹游沁樺、邱詠鈴、張婕柔，她說：「這是繼中正盃後我再度跟3個學妹卯上，中正盃是盃賽，今天UBA肯定不一樣，所以我們都很認真相互攻防。」

李思嬡說：「碰到182公分的游沁樺及比我高半個頭的張婕柔，以及後衛邱詠鈴，我沒在怕，也半求饒說，不要守我、讓我投，不求還好，她們3人比在中正盃守我守得更用力。」

游沁樺說：「李思嬡雖是金甌學姊，109學年她高三、我們3人高二，搭配1年替金甌重返睽違6年的八強，但UBA現既是對手，公私分明，守她當然不能手軟。」

今天先發24分鐘拿10分，開季連4場上雙，外帶6籃板3助攻2抄截的游沁樺說，李思嬡被她守到時，竟跟她說：「妳長那麼高幹嘛！」但她不受影響，仍笑臉以對。

張婕柔替補17分鐘5分3籃板4助攻3抄截，邱詠鈴替補9分鐘則送出開季次多的5助攻，也都沒有菜鳥的生澀。另兩來自北一女的大一新鮮人，蔡佑蓮得分籃板新高，開季4戰3度得分兩位數，後衛宋瑞蓁替補12分鐘得8分，效率也很高。

上述5枚菜鳥下半場一度4人同在場上，搭配大三後衛李盈潔，教練何正峰說，新人得多打多磨，尤其加強默契。他話鋒一轉：「蔡佑蓮原就不錯，進攻ok，但防守強度如能再提升，肯定愈全面。」

大六「一姊」射手陳育緹三分球5投中2拿12分，外籍生中鋒伊思尤瑪本季雙最多的18分14籃板、2度「雙十」，楊淑琄11分、林妘樺10分7籃板。

T1／強化禁區戰力 台啤英熊補新洋將　

台日足球差異? 職業球員小森由貴給答案

NBA／聯盟六大獎項全部更名　籃球之神喬丹＝MVP

高球／台巡賽最高獎金！　徐薇淩丶錢珮芸等好手也參戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀