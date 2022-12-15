高球／強風+寒流雙重打擊　無人低於標準桿、14球員出局

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安禾佑今天除了打出一桿進洞，另有一鳥二柏忌及一個「三柏忌」，以74桿並列第一位。她賽後表示，即使在最後一洞因被風吹到開球出界，打成「三柏忌」八桿，從低於標準桿一桿成為高於標準桿兩桿，但是她仍然給自己的表現打出高分，「自己打得不錯，尤其是短桿與推桿，」她在第16洞，距旗洞20碼，下坡球直接切進洞；另外推桿也不錯29推。
她今年上半年在美次巡Epson Tour表現不好，陷於低潮，下半年在成績回穩，最後年終排名上升，足以讓她可以繼續參加明年的次巡賽，她表示心態有調整，比賽環境也漸漸適應，相信明年會更好。
2020年冠軍石澄璇今天小鳥柏忌各三及一個「雙柏忌」，她說在如此惡劣的天候下，這樣的成績算可以了，諸桿發揮平均，不敢要求太多，只能給自己更多信心，揮桿與選桿不要猶豫，「今天救球不錯，因此推桿數也很漂亮26推。」
她在四桿的第五洞，第二桿距旗洞13碼，直接切球進洞，及四桿的第3洞第二桿打上果嶺 最靠近洞3呎，一推抓鳥，是今天最佳的兩洞；可惜在風勢超大的三桿短洞第16洞，開球超越果嶺，回切上果嶺因風大不停球，距洞遠，打成三推，苦吞「雙柏忌」。
職業新人張雅淳今天二鳥四柏忌，她說在這種狀況不佳的天氣下，打出這樣的成績很好了！很滿意「一桿一桿慢慢來，需要耐心磨，不要給自己太多壓力。」今天鐵桿還不錯，只是十八洞打了七個小時，更增加了比賽的挑戰性。
她表示，風大雨大可以考驗自己的耐性與抗壓性，提前適應也可能會在國外比賽碰到的不利天候狀況。她今年至今打了八場台巡賽，已連續五場打進前十，成績斐然。
今年在女子美巡排名最好選手徐薇淩打出78桿，前九洞還二鳥二柏忌，36桿，後九洞也是受到強風影響，吞下六個柏忌，42桿。
從美國轉了三趟飛機共計27個小時，早上六點多回到台灣後丶就直接趕到球場參賽的李旻，前八洞表現還十分突出，低於標準桿兩桿，站在領先地位，但是第九洞打出「四柏忌」九桿，前九洞38桿；後九洞也受到強風影響，打出43桿，最後以81桿收桿，暫並列第32。。
李旻剛通過美巡女子賽明年參賽資格賽，兼程趕回台灣參賽；她說，這是她第一次一下飛機就趕到球場比賽，雖然在飛機睡了幾小時，但還是B群與咖啡喝到飽，讓自己保持清醒打比賽，不過打得不好，越打越生自己的氣，希望明天可以打得更好。
不過有14位選手包括12位職業球員及兩位業餘球員均因打出88桿（含）以上，遭到淘汰，提前打包回府，無法打明天的第二回合。
這場比賽有96位中外職業選手和6名業餘球員共102人同場競逐，職業冠軍獎金高達10萬美元，這是今年TLPGA台巡賽總獎金及冠軍獎金最高的一場賽事，也是今年唯一進行四回合的台巡女子賽。