世足／當代球王！梅西連續轉身　神級助攻追平比利紀錄

高球／強風+寒流雙重打擊　無人低於標準桿、14球員出局

▲寒流來襲選手開完球立刻戴上保暖手套(TLPGA提供)
▲寒流來襲選手開完球立刻戴上保暖手套(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金50萬美元的「2022緯創女子公開賽」首回合，在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部開打，在強勁風勢與大陸冷氣團雙重侵襲下，選手們雖努力奮戰，仍無人打出低於標準桿成績，有六位選手包括安禾佑丶劉嬿丶石澄璇丶姚宣榆丶張靖翎丶張雅淳同以高於標準桿兩桿的74桿，暫時並列領先。

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安禾佑在第四洞以七鐵打出一桿進洞，161碼，獲得大自然高爾夫（Eagle Golf）贊助提供八軸桿身全套球具一套(市價：NT$ 168,000)。這是她在正式比賽第二次打出一桿進洞。

安禾佑今天除了打出一桿進洞，另有一鳥二柏忌及一個「三柏忌」，以74桿並列第一位。她賽後表示，即使在最後一洞因被風吹到開球出界，打成「三柏忌」八桿，從低於標準桿一桿成為高於標準桿兩桿，但是她仍然給自己的表現打出高分，「自己打得不錯，尤其是短桿與推桿，」她在第16洞，距旗洞20碼，下坡球直接切進洞；另外推桿也不錯29推。

她今年上半年在美次巡Epson Tour表現不好，陷於低潮，下半年在成績回穩，最後年終排名上升，足以讓她可以繼續參加明年的次巡賽，她表示心態有調整，比賽環境也漸漸適應，相信明年會更好。

2020年冠軍石澄璇今天小鳥柏忌各三及一個「雙柏忌」，她說在如此惡劣的天候下，這樣的成績算可以了，諸桿發揮平均，不敢要求太多，只能給自己更多信心，揮桿與選桿不要猶豫，「今天救球不錯，因此推桿數也很漂亮26推。」

她在四桿的第五洞，第二桿距旗洞13碼，直接切球進洞，及四桿的第3洞第二桿打上果嶺 最靠近洞3呎，一推抓鳥，是今天最佳的兩洞；可惜在風勢超大的三桿短洞第16洞，開球超越果嶺，回切上果嶺因風大不停球，距洞遠，打成三推，苦吞「雙柏忌」。

職業新人張雅淳今天二鳥四柏忌，她說在這種狀況不佳的天氣下，打出這樣的成績很好了！很滿意「一桿一桿慢慢來，需要耐心磨，不要給自己太多壓力。」今天鐵桿還不錯，只是十八洞打了七個小時，更增加了比賽的挑戰性。

她表示，風大雨大可以考驗自己的耐性與抗壓性，提前適應也可能會在國外比賽碰到的不利天候狀況。她今年至今打了八場台巡賽，已連續五場打進前十，成績斐然。

今年在女子美巡排名最好選手徐薇淩打出78桿，前九洞還二鳥二柏忌，36桿，後九洞也是受到強風影響，吞下六個柏忌，42桿。

從美國轉了三趟飛機共計27個小時，早上六點多回到台灣後丶就直接趕到球場參賽的李旻，前八洞表現還十分突出，低於標準桿兩桿，站在領先地位，但是第九洞打出「四柏忌」九桿，前九洞38桿；後九洞也受到強風影響，打出43桿，最後以81桿收桿，暫並列第32。。

李旻剛通過美巡女子賽明年參賽資格賽，兼程趕回台灣參賽；她說，這是她第一次一下飛機就趕到球場比賽，雖然在飛機睡了幾小時，但還是B群與咖啡喝到飽，讓自己保持清醒打比賽，不過打得不好，越打越生自己的氣，希望明天可以打得更好。

不過有14位選手包括12位職業球員及兩位業餘球員均因打出88桿（含）以上，遭到淘汰，提前打包回府，無法打明天的第二回合。

這場比賽有96位中外職業選手和6名業餘球員共102人同場競逐，職業冠軍獎金高達10萬美元，這是今年TLPGA台巡賽總獎金及冠軍獎金最高的一場賽事，也是今年唯一進行四回合的台巡女子賽。

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