UBA／美和「鐵三角」超狂！　全隊80分、3人合力拿74分

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美和全場轟進80分，遠多於第一階段65：63力克臺體大的拿65分，另2役輸臺師大、文化，各只得58、52分，與今天此役直如兩極。
特別是美和的80分中，「新三角」合飆74分，其他隊友只支援6分，含許可微29分、陳千惠28分、蔡幸瑜17分，其中許可微先發37分鐘，兩分球11投中9、三分球7投中2，再飆UBA生涯新高29分及10籃板4助攻，開季連4場上雙、3場破20、2度「雙十」。
之前已飆29分，最後2罰許可微竟失手，差點功臣變「戰犯」，許可微說：「罰球當下我的手在抖，才2罰盡墨，還好佛光自己失誤。」
與雙胞胎許可微、許可欣同樣是109學年結束後，由文化大學一起轉學到美和的大四中鋒陳千惠，先發36分鐘狂拿28分16籃板含9個進攻籃板，生涯雙新高及2度「雙十」，外帶助攻及抄截各4、阻攻2，一戰打出代表作。
尤其決勝的第四節她在許可微先飆三分球、另一雙胞胎姊姊蔡幸瑜連拿9分吹起反攻號角時，她接棒連飆8分，得以在還2分25秒時75：76咬住佛光，才有後來許可微的連得5分大逆轉。
陳千惠說：「這一勝及我個人演出，對我意義重大，特別是有如重生。」出身永仁高中的陳千惠，174公分的高度、位置尷尬，107學年考上文化後，UBA大一只打11場，場均1.9分1.5籃板，菜鳥球季悶到爆，大二打更少，7場平均6.9分3籃板，還好對臺大攻下18分，對交大15分11籃板首度「雙十」，對聖約翰科大則拿10分，接下來小傷不斷，109學年大三只打季初3場，共只得4分。
之後陳千惠離隊，她說：「不打球後，當時我去超商打工，累斃，還要上課，生活已完全沒有籃球，兒時的籃球夢徹底破碎。」
她說，上季美和成軍，李依蒨教練也是她的永仁、文化雙重學姊，問她來不來美和，但只是先拚二級，她二話不說，就這樣重返球場。
陳千惠說：「太久沒打球，體型變了、體能差了，上季二級開始，勉強撐著。表現一般，美和順利二級封后，本季得以升一級，我重溫舊夢。」
她說，開季因傷沒完全好，第一階段開季前3戰狀況欠佳，對臺師、 臺體只各得3、4分，第3場對前東家文化，打2分鐘沒分，今天大爆發，自己都沒想到。陳千惠說：「本季是我最後一年，肯定得拚，且有一個現在還不能說的目標，希望能實現。」
許可微說，陳千惠的轉學，比她們姊妹倆轉到美和，還更傳神、更有「重生」意義，特別是她今天一戰證明自己還可以，更意味重披戰袍的決定是正確的。許可微說：「距搶晉六強還很遠，明天對臺科很重要，而第一階段前三戰多半是我在得分，今天賽前鼓勵隊友跳出，陳千惠、蔡幸瑜聯手一起挺身，成就這場重大勝利。」