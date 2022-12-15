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UBA／基隆路大戰！　台科末節海嘯攻勢擊潰台大

▲臺灣科大葉致彤11分貢獻。官方提供
▲臺灣科大葉致彤11分貢獻。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

開局就雙位數落後，僅登錄7人的精兵地主臺科大第四節拉出25：7的海嘯攻勢，最終63：46大逆襲臺大，拿下得以在雙方一級歷來6度交手，打成3：3，暫時平起平坐，臺科也在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽搶重要一勝，開季3勝1敗。

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上季重返六強的臺科，尋求連兩季晉六，明天15日壓軸一戰，晚上主場迎戰今天爆冷逆襲佛光大學的本季大黑馬、上季二級封后、本季首升一級的美和科大，將是關鍵之一。

因臺科已贏臺體大、清華及今天的臺大，都是搶六的主要對手，美和則已贏臺體大、佛光，雙方各有籌碼、各擅勝場，輸贏難料。

此役先發38分鐘16分17籃板、開季連4場「雙十」的大三「一姊」陳芷英說：「美和球員泰半來自永仁，身體素質很好，擅長硬扛衝撞，相較之下，我較不喜碰撞，我們定會陷苦戰，尤其美和除了許可微很強，今天又殺出陳千惠，得分、籃板俱佳，讓我們的難度更高。」

UBA新地標「基隆路大戰」，今天是106學年起臺大前進一級來，與臺科大6度遭遇，上季臺大52：48小贏，外加106、107學年2連勝，臺大本以3勝2敗小占上風，臺科則在108、109學年2連勝，今天主場逆襲後，3勝3敗扯平，雙方若都晉六強，本季還有機會在複賽交手，否則得俟下季才能再碰頭，前提是兩隊本季都得保級成功。

先衰後盛，尤其落後兩位數後來居上，臺科教練陳忠誠說：「上半場手感冷、外線失靈，但其實我們有高度優勢，理應主打禁區，即內而外，但前兩節反而是外而內，下半場手感稍好，防守加壓，末節一波流，才成就這一勝。」

本季由文化降轉的大一前鋒王禹雯先發29分鐘進1記三分球拿1分、生涯最多的14籃板，連3場得分上雙、首度「雙十」，葉致彤也挹注11 分。

出身永仁高中的王禹雯說，三分球手感仍未找到，但今天「海量」搶籃板，自己則沒想到。先發32分鐘的李若瑋9分4籃板2抄截，打到抽筋，她說，UBA兩年來第二次。

上季第9名臺大，開季4連敗，大四「一姊」吳瑋茹先發37分鐘8分8籃板4助攻，得分本季單場最低，李怡萱、楊舒喬各11分，上季阻攻后溫品淳7分及本季最多的13籃板。

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