UBA／單場7記三分彈 神射手率領北市大取勝

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160公分的葉鈺琳，第二節再飆2記外線，第三節進最後1球也是第7枚，68：44，北市大已領先24分，雙方愈無懸念，第四節葉鈺琳待在板凳以終，她只打23分鐘，三分球11投中7、兩分球2投中2，攻下25分3籃板2抄截，一戰寫下4項個人新猷，含單場拿25分、7記三分球，及第一節百分百命中率攻下16分。
手上有102學年在石牌所獲的后座，及103、104學年淡商二連霸，共3枚冠軍戒，且連3季跨2個學生聯賽連拿，如同之後現披佛光大學戰袍、僅155公分的碩一控衛梁瑜玲，105、106學年先替普門在HBL二連霸，107學年再為佛光拿UBA首冠一般。
第一節三分兩分球共6中6，對自己的百步穿揚，葉鈺琳說：「說來挺妙的，打完成大第一階段回來，除配北市大的例行練球，我自覺開季似不夠準，就自己找時間練投，且立馬見效，今天第二階段首戰，就樣飆起來，也是過往國高中乃至UBA打第5季以來，前所未見。」
今天替補20分鐘得8分5籃板4助攻、本季初來乍到的碩一前鋒方曉晴說：「葉鈺琳真的愈來愈準，那一段時間我陪她練，自己也小有收穫。」
但其實葉鈺琳自我要求很高，開季前三戰她三分球共13投中6，命中率近五成，除開季戰對成大3投不中只得2分，接下來對佛光、臺大，她各4投中3、6投中3，都飆11分，今天此役再拉高至另一檔次。
頂著國高中三連霸光環，但105學年她高三最後一季，淡商掉第八，106學年她考上北市大，大一菜鳥竟未報進18人名單，該季UBA北市大拿第二，107學年大二的她首披北市大戰袍，文化掉第三，108學年至上季，她大三、四及碩一，則各獲第四、五、五名，也即近兩季北市大都無緣四強。
本季稍稍回神，葉鈺琳說：「我現不滿23歲，碩班可能延畢，即下季續拚UBA，因一來我喜歡北市大，搶不得離開隊友，二來我大一時北市大獲第二，但我沒打，有點小遺憾。」
她說，本季北市大如搶晉前面，她圓第二名夢，或如有機會投入WSBL選秀，她才會畢業，否則不排除延畢，112學年再拚最後一次UBA，也即「打好打滿」6年。