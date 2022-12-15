黨內分析勝選難度高　吳怡農：大家不耐煩惡質選風

台北市立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農爭議連連；在地的台北市議員梁文傑分析，民進黨在此區基本談就是輸，攻擊是唯一解方，否則民進黨要贏是作夢。對此，吳怡農今（15）日於雙語教學政見記者會後表示，民進黨1126大敗，希望可以透過這場選舉，慢慢讓社會看到民進黨知道大家的期待，聽到大家的聲音。
記者黃宣尹／台北報導
梁文傑表示，這些年下來，凡是補選的局投票率都只有30%左右，會出來投票的都是政黨認同很高的人，唯一的例外是中二立委補選，投票率約52%。
梁文傑說，這麼多出來投給民進黨提名的林靜儀的人，未必是因為喜歡林靜儀，更主要是討厭顏家。揭發顏家，讓顏家無所遁形，讓大家都不想讓顏家當選，所以林靜儀才會贏。
梁文傑說，吳怡農這一戰，如果沒有讓選民很不想讓國民黨候選人王鴻薇當選而出來投票，基本盤就是輸。他說，兩黨基本盤在中山區勉強打平，但還是輸，另外北松山眷村很多，民進黨要贏是作夢，因此攻擊是唯一解方。
吳怡農對此表示，民進黨經過1126九合一大選挫敗，受到社會質疑，甚至在某種程度上失去社會信任，因此希望可以透過這場選舉，慢慢讓社會看到民進黨知道大家的期待，聽到大家的聲音。他也說，自己知道大家對於惡質選風相當不耐煩，希望開始看到民進黨檢討的第一步。