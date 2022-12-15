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直播／中國疫情難解！小三通復航有變數？　王必勝說明

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（14）日公布國內新增17,663例COVID-19確定病例，分別為17,549例本土個案及114例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。台灣逐漸回歸正常生活，小三通何時復航也成為關注焦點。不過中國解封後疫情恐生變數，小三通會否受影響，可望由指揮中心在今日記者會上說明。

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指揮官王必勝日前表示，中國官方統計，疫情最高峰也才3萬多確診。一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，顛覆了世界對這個疾病的認知，王必勝更直言，「面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了」。讓外界猜測言下之意是否在暗示，由於疫情不明朗，小三通復航將受到影響。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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