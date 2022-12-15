北市跨年晚會交通管制 19時至隔日3時市府周圍3階段管制
距離台北市跨年晚會僅剩下約半個月的時間，台北市交通局今（15）日也召開記者會，說明跨年晚會當天管制狀況。交通局交通控制工程處表示，從31日晚間19時開始，將會分三階段進行交通管制，且會視時間更接近跨年前後擴大管制範圍，期間將限制車輛進出，籲請民眾避開管制時段，並多加利用捷運或公車等大眾運輸工具。
記者丁上程／台北報導
交工處方面表示，跨年夜當天為假日，跨年晚會周邊路段較無上下班車潮，依往年經驗，跨年晚會前後台北市各主要幹道仍將出現較多車流，易壅塞之平面道路有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等。
至於高架、快速道路及聯外橋樑的部分，則以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多；此外，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路亦有車多現象。
由於跨年前各路段車潮將持續湧現，交工處已規劃調整各主要道路號誌以尖峰長週期運作；而跨年後各主要幹道之散場人車潮則較為密集，為提升車流疏解效率，交工處規劃2023年1月1日0時至2時基隆路（樂業街至喬治商職）比照平日下午尖峰實施車道調撥，並請用路人小心駕駛，共同維護交通秩序及安全。