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不能拖過明年！台灣民意基金會民調：53%認內閣要總辭

▲執政的民進黨在九合一選舉慘敗，台灣民意金基金會公布最新民調，53.2％的20歲以上選民同意內閣應該總辭。（圖／記者呂炯昌攝）
▲執政的民進黨在九合一選舉慘敗，台灣民意金基金會公布最新民調，53.2％的20歲以上選民同意內閣應該總辭。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

執政的民進黨在九合一選舉慘敗，台灣民意金基金會今（15）日公布最新民調，53.2％的20歲以上選民同意內閣應該總辭，且不能拖到明年。

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台灣民意基金會公佈「關於 2022 選後內閣總辭即時民調」，當詢問「執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖 到明年。請問您同不同意?」結果發現24.7%非常同意，28.5%還算同意， 15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，執政的民進黨 2022 地方選舉大輸，最新民意顯示，20 歲以上台灣人 中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，即便是民進黨支持者對此問題也是看法分歧，毫無缺乏共識可言。民進黨支持者中，38.8%同意，42.4%不同意，18.7%沒意見、不知道；國民黨支持者中，74.6%同意，7.6%不同意，17.8%沒意見、 不知道；民眾黨支持者中，66.9%同意，14.7%不同意，18.5%沒意 見、不知道；時代力量支持者中，61.2%同意，23.8%不同意，15% 沒意見、不知道；台灣基進支持者中，53.6%同意，21.1%不同意， 25.3%沒意見、不知道;中性選民中，33.4%同意，17.2%不同意， 49%沒意見、不知道。

從6都16縣市角度看，除台中市外，都呈現過半數選民 同意內閣應總辭，不能拖到明年。具體地講，台北市選民中，51.2% 同意，24.3%不同意，24.3%沒意見、不知道；新北市選民中，55.7% 同意，23.8%不同意，20.5%沒意見、不知道；桃園市選民中，61.8% 同意，15%不同意，23.3%沒意見、不知道；台中市選民中，45.4% 同意，25.4%不同意，29.2%沒意見、不知道；台南市選民中，65.1% 同意，16.2%不同意，18.7%沒意見、不知道；高雄市選民中，50.1% 同意，24.8%不同意，25%沒意見、不知道；6都以外 16 縣市選民中，50.7%同意，18.1%不同意，31.2%沒意見、不知道。

本次民調訪問期間是2022年12月12至13日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶，有效樣本1070人，抽樣誤差在 95％信心水準下約正負3個百分點。

▲台灣民意基金會民調：53%認內閣要總辭。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會民調：53%認內閣要總辭。（圖／台灣民意基金會提供）

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