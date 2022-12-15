物聯網產業技術協會理事長出爐 力積電集團王其國接手
台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）於今（15）日舉辦第三屆第一次會員大會暨理監事會，同步進行理監事改選，共選出17位理事與5位監事，並在新任理監事一致同意下，由力積電集團力晶創新總經理王其國擔任理事長。協會指出，未來協會將聚焦智慧製造、智慧醫療、防救災、元宇宙等應用，而半導體RISC-V生態系發展，也會是協會持續關注的焦點。
記者許家禎／台北報導
台灣物聯網產業技術協會表示，成立6年以來，雖然中間經歷3年疫情影響，但仍主辦與協辦超過上百場活動，參與人次超過萬人；更與台灣精準醫學學會、台灣智慧型紡織品協會、台灣全球無線平台策進會、臺灣防災產業協會及台灣先進車用技術發展協會進行交流，推進物聯網技術跨業應用，並協助政府擬定物聯網、智慧電網等相關國家標準。
理事長王其國致詞時指出，TwIoTA協會6年前在黃榮譽理事長的前瞻規劃下成立，當時物聯網（IoT）還是很新的概念，6年過後，現在大家都知道甚麼是物聯網，甚麼是萬物互聯，各類跨業創新應用也層出不窮。放眼未來，協會將聚焦智慧製造、智慧醫療、防救災、元宇宙等應用，而半導體RISC-V生態系發展，也會是協會持續關注的焦點。