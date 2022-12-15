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國泰蔡家買全家2成股權　金管會要查是否符產金分離

▲針對泰山出售全家股權，並由國泰蔡家旗下萬寶開發買下全家近2成股權，金管會表示將了解是否違反產金分離原則。（圖／NOWnews資料照）
▲針對泰山出售全家股權，並由國泰蔡家旗下萬寶開發買下全家近2成股權，金管會表示將了解是否違反產金分離原則。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

針對泰山出售全家近2成股權，並由國泰金董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發接手，引發泰山市場派大股東龍邦不滿。對此，金管會（15）日表示，泰山出售過程是否違反規定，目前尚未收到證交所正式函報的資料，但若有違規，將依相關規定斟酌處分。至於國泰蔡家取得全家股權有無違反「產金分離」原則，會進一步了解交易結果及未來相關架構。

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對於泰山出售全家股權爭議，金管會證期局副局長高晶萍指出，金管會已請證交所進行查核，證交所要調閱相關資料釐清爭議，包含程序上、資訊揭露上、甚至股價等，各面向都會進行了解，只是目前金管會尚未收到證交所正式函報的資料。

至於泰山賣全家持股交易是否有效？高晶萍指出，該案件已進入訴訟程序、走到商業法院，但金管會一貫秉持行政中立、以中立立場處理此事，檢視資訊有無充分揭露等，由於此案為外界矚目案件，金管會已請證交所盡快提交查核資訊，若違反重訊規定，證交所可處分新台幣3萬元至500萬元不等違約金，若有違反證交法，金管會也會進行處理。

有關國泰蔡家、也是國泰金大股東萬寶開發買下泰山所持有的近2成全家股權，引發龍邦不滿，質疑該筆交易黑箱作業、合法性可疑，還有國泰金是否真的置身事外及規避產金分離？金管會銀行局主秘侯立洋說，依照公開資訊，全家最大股東是日商，持有全家45%，萬寶持有19.4%，萬寶又持有國泰金15.86%，此案是否符合產金分離原則，金管會將進一步了解，包含交易結果及交易未來架構等。

為落實產金分離政策，金管會訂有相關法律規範，第一，金控或銀行董事長及總經理不可擔任非金融事業董事長、總經理或職責相當之人；第二，金控及銀行對單一非金融相關事業投資比率不可超過5%；第三，針對要持有金控或銀行股權超過10%的股東，必須經主管機關審查，審查重點包括產金分離。

侯立洋強調，產業經營是否影響金融業健全是金管會在意之處，此案是否有違反產金分離原則，要待金管會了解個案投資情形及未來經營，是否會影響金融業健全發展後，才能判斷。

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