PLG／最佳洋將辛巴打6場就離隊　攻城獅為何被迫重整球風

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攻城獅前總管高景炎就說過，「去年我們感到球隊的禁區得分不足，洋將得分也不夠，補上這一塊之後，就開始贏球。」辛巴第二季場均26.3分20.8籃板，讓攻城獅教練團在戰術上自動解決許多問題，他們可以壓下節奏打陣地戰，這意味著可以有好的節奏來防守；也不用再投不擅長的三分球，這代表進攻效率的提升。
以辛巴在禁區的威脅，在上一季許多球隊只能用過度的協防來對付他，而法獅的濫投在其他球隊可能是差勁的出手選擇，但對於攻城獅來說，這在某些時刻卻是必要的。「辛巴法獅模式」讓這支球隊在季中找到一個可以依賴的體系，這就是他們戰績大幅提升，最終打進到總冠軍賽的原因。
但本季至今，這套體系不再起作用，除了法獅離隊、且球隊沒有再找小洋將之外，關鍵的原因是辛巴統治力不再。出賽6場，場均18.3分15籃板，而且許多靠得是二波籃板以及戰術設計的分數，過去在低位的強攻幾乎不復見。
從上賽季的季後賽，辛巴被新北國王和富邦勇士針對性的攻防戰術加以牽制之後，他就再也沒有找回昔日威力。而或許更讓球隊難以接受的是，他在場上消極的肢體語言——不斷地抱怨、攤手不回防——說沒有影響到球隊其他球員，很難讓人相信。
因為辛巴的移動速度，攻城獅必須要用聯防，這讓他們常常吃足了苦頭，儘管總教練林冠綸在賽後記者會上都盡可能的維護前者，但明眼人都看得出來，這位大中鋒是球隊防守上的致命傷，而且他們無論做什麼調整都無法克服這一點。
從上一季防不了外線，到這一季連內線撲防都不再積極，沒人清楚辛巴遭遇到了什麼樣的困難，是體能上的、還是心理上的。但可以預見，隨著他進攻火力被其他球隊特別為其製作的「繞前、包夾、加下手掏球」給限制住，攻城獅不再繼續為他在防守上的問題買單，只是時間問題。
辛巴在上一季提供給了這支球隊下限，他有功於攻城獅，但對於要再更進一步的球隊來說，他的天花板也很明顯，而且無法克服。若球隊要更進一步，就只能與其分手。
只是，辛巴離開之後，攻城獅要用誰來補上他這一塊，目前還找不到人，阿提諾禁區終結能力並不理想，班尼特則還再受傷；又或許他們真的要「重整球風」，建立一套新的體系，這也是一種可能。
但無論要重建什麼樣的體系，攻城獅要意識到他們必須要有足夠出色的本土球員才能長期維持，這也是胡瓏智總經理在聲明中所說的。但要做到這一點需要時間，他們恐怕會在這一季的某個時間段裡迎來陣痛期。