搶攻「最長年假」商機　餐飲集團7款年菜喊賣1.7萬組

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王品今年共推7款冷凍年菜組合，創新的中西合璧「東西逢源富貴宴」，「豪鮑參貝佛跳牆」選用南非鮑魚、中南美洲烏參、北海道干貝等頂級食材，慢火精燉打造香醇滋味；由王品招牌菜色延伸的「經典椒香牛小排」，經低溫熟化軟嫩多汁，宛如餐廳現做美味，搭配極炙果香豬棒腿、紹興藥膳醉鮮蝦等7道餐點，早鳥價6,999元並附贈特製琺瑯鑄鐵鍋一個。
中式「東福御品鴻運宴」包含以烏骨雞搭配人蔘、川芎等滋補藥材慢熬的「元氣人蔘燉烏雞」，「秘製紹興東坡肉」肉質綿嫩、入口即化，及遵循辦桌古法打造的「東港櫻花蝦米糕」，米粒分明、口感香Q，搭配福滿烏參佛跳牆等共7道餐點，早鳥價3,999元。
搭上年末聚餐與世足商機，西式年菜「西祿美饌滿福宴」熱銷中，菜色包含豐美鹹香「法式油封櫻桃鴨」、緊緻Q彈「咖哩果香海虎蝦」，搭配法式海鮮熬蝦湯、起司波菜肉醬千層麵等共7道餐點，早鳥價3,999元。
受到國際通膨、食材成本上漲影響，市面上不少年菜價格調漲，而王品集團年菜組主打價格不變，中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」相較往年6道菜，增加為7道。
12月31日前訂購7款年菜組均可享早鳥優惠，還能回饋3%「王品瘋美食App」瘋點數，若購買2組年菜組，再贈300點瘋點數。此外，購買中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」、中西式「東西逢源富貴宴」、「拜拜保庇三牲禮」4款組合，即贈送價值3,999元的「王品餐廳加菜大禮包」，內含王品集團21個品牌贈菜券。