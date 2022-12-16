PLG／得分籃板皆大幅下滑　辛巴本季狀態已難承擔頭牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去無論問到哪一位職籃教練，他們回答的共通點就是「辛巴非常聰明」，富邦主帥許晉哲也說過德古拉和辛巴之間的差別，就在於籃球智慧和一些細膩的技巧上，後者在卡位技巧、閱讀比賽上都做得更好。
不過德古拉雖然在綜合能力上不如辛巴，但他最大的優點就是願意配合球隊，就算無法好好完成攻防回合，他也願意拚盡全力。這一季轉隊獵鷹，他在開季前也努力的去減重，以配合球隊的快速球風。
然而在辛巴的球隊，從來只有他的隊友去配合他，這其中沒有負面批評的意味，因為在球隊中本來就有定位之分，當家球星一定會得到更多球隊戰術的服務，這沒問題。
辛巴在上一季毫無疑問是攻城獅最好的球員，甚至他也是上一季例行賽最好的球員，所以球隊可以圍繞他去打造體系。讓他在防守端休息保留體力，在輪換上給予其更多方便。
在這個新賽季，辛巴受到其他球隊的牽制，狀態已經明顯下滑了，作為一名洋將，他還是有義務必須要提供同等的貢獻。雖然對於一名傳統的大中鋒來說，能調整自己比賽的部份並不多，但他至少要讓人看到他的嘗試和努力，就如同德古拉那樣。
但這一季更頻繁出現的畫面是消極的手勢和搖頭，以及更多和裁判的抱怨——那也是辛巴聰明的一種體現，他會用各種方式為自己建立比賽優勢。然而，或許這真的太聰明了，眼下球隊需要一點實在的東西。
不過辛巴也已經給了攻城獅他們要的東西，洋將本來就是提供自己擅長的，當他無法完成時就換，這一點和本土球員的要求是不同的。或許到了正在經歷上一季攻城獅階段的獵鷹，布拉可以再次展現自己的雄風也說不定。