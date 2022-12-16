接見監所教化有功人士　蔡英文盼建構更綿密的社會安全網

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蔡英文感謝今年的得獎人及團體用溫暖、正向的力量協助收容人和更生人，以及他們的家庭。像是「佛教慈濟基金會羅東聯絡處」與「基督教更生團契高雄區會」，發揮宗教的大愛精神，辦理各項活動，協助收容人適應監所生活，讓他們獲得更多的家庭支持；還有「淨化社會文教基金會」，除了推動戒毒小團體，也長期關懷輔導少年收容人，引導他們回歸正軌。
蔡英文提及，今天現場有長年擔任榮譽觀護人的夥伴，包括蔡燕女、薛漢麟，以及許永在投入這份志業都超過20年，這樣的毅力與服務精神令人非常敬佩。
蔡英文說，來自宜蘭的「宜聯鋼鐵股份有限公司」，多年來配合法務部的政策，開發與媒合更生人的就業職缺，讓很多的收容人出監後可以直接就業；長期投入更生保護工作的呂蕙貞與張序伯，積極協調社會資源，幫助個案解決問題和困難。因為他們的陪伴，讓更生朋友更有信心和能力，邁向嶄新的人生。
蔡英文表示，她要再次感謝大家的努力和付出，不只幫助收容人和更生人，也讓外界看到他們努力向上的故事，為這個社會增添更多的正向能量。她也希望能聽聽大家分享工作心得或建議，相信這些寶貴的經驗，一定能幫助政府建構更綿密、更有韌性的社會安全網。「讓我們一起繼續努力，讓臺灣更好」。
訪賓一行由台灣更生保護會董事長張斗輝、福建更生保護會董事長鄭銘謙率領，由法務部長蔡清祥陪同，赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長李大維也在座。