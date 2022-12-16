韓團AB6IX期待約會台妹 給「最親密」專屬福利！
韓國男團AB6IX將在2023年2月10日來台開唱，主辦單位今（16日）宣布粉絲福利，祭出擊掌、團體合照、觀看彩排、親簽海報、親簽拍立得等，4位成員朴佑鎭、李大輝、田雄、金東賢也藉此喊話：「台灣的ABNEW們（粉絲名），我們真的好久沒去了，謝謝你們的等待，因為大家等了很久，這次『AB_NEW AREA IN TAIPEI』會給大家展現充滿活力的舞台。」準備與粉絲共度難忘的時光。
記者陳雅蘭/綜合報導
AB6IX曾在2020年登上台視《超級巨星紅白藝能大賞》，相隔3年再來台與歌迷相會，他們跨海傳訊表示激動又期待，「終於要和台灣的ABNEW們見面，想到這一點已經開始期待了，我們正在努力準備為粉絲展現帥氣又多樣的面貌，希望可以盡快在台北親眼見到台灣的ABNEW們。」被問到最想吃的台灣美食，4人齊聲回答：「我們都很喜歡吃小籠包， 最想吃的是雞排。」3年來難忘道地美食，他們補充表示：「台灣有很多好吃的食物，所以不管是什麼都會吃得很香！」
這幾年疫情肆虐全球，AB6IX即使與粉絲相隔兩地，仍心心念念台灣歌迷給予的支持，「謝謝你們等我們，因為大家等了很久，我們這次『AB_NEW AREA IN TAIPEI』會展現給大家充滿活力的舞台，愛你們。」更提醒在2月相見前，大家一定要注意健康，相約屆時在台北國際會議中心見面。AB6IX台北演唱會門票可至拓元售票網購買。