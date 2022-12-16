許雅鈞半夜偷躲廁所「做1事」！小S當場抓包：焦慮又生氣
女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚多年，育有三女，婚姻生活幸福美滿。她近日在節目中透露，老公迷上iPad裡一款象棋遊戲，無論是帶全家去搭郵輪度假，還是半夜睡不著覺時都在玩，讓小S光聽到聲音就感到焦慮，氣喊：「到底有什麼好開聲音的！」讓全場來賓笑翻。
娛樂中心／綜合報導
小S在節目《小姐不熙娣》透露，有一年暑假，老公帶全家去郵輪之旅，豈料一到郵輪房間，老公就到床上躺好，把iPad打開，開始玩象棋。小S見狀後就問他，要不要帶小孩去其他設施玩，老公也回：「妳先去，我等一下再隨後跟到。」豈料最後老公根本沒現身，讓她傻眼直呼：「你花了那麼多錢來坐主題郵輪，是要來玩象棋的嗎？而且象棋有什麼好開聲音的」。
不僅如此，小S繼續抱怨老公，「他玩到現在還在玩。」透露有時候可能隔天還有工作，但半夜飽受失眠之苦，結果老公凌晨三點還會突然起來，跑到廁所開始玩象棋遊戲，「女生的耳朵就很靈敏，我就躺在那邊已經睡不著，就大喊：Baby！你玩象棋有需要開聲音嗎？」豈料老公竟回：「我這麼小聲，妳怎麼會聽得見？」讓她氣喊「很大聲」。
最後，小S也開玩笑表示現在最大的夢想就是把老公那台iPad砸爛，「你玩個夠！我被那個象棋氣到我真的是，難怪我咳嗽一直好不了。」讓全場來賓笑翻。（編輯：郭佩蓉）