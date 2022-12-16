廖梅淳出任瓦城總經理　董事會拓版圖決議投資樂子

瓦城泰統集團董事長徐承義強調，隨2023衝刺年來臨，在展店加速、新品牌籌備及開展美國市場等衆多關鍵項目同步開展，全集團將進入全新的飛躍階段。於此關鍵時刻，很開心能邀請具有國際視野與深厚市場經驗的廖梅淳（Sophia Liao）加入管理團隊。徐承義將兼任集團的全球研發長，帶領團隊親手打造全球最大的餐飲研發中心，推動瓦城泰統集團一步步地向全球舞臺邁進。
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另外，董事會今日也通過投資「樂子the Diner」決議，其台灣餐飲事業版圖開展全新篇章。「樂子the Diner」創立於2006年，創辦人夫妻以對美式料理的熱愛，結合台灣在地食材，料理出經典道地的美味餐點，成為時尚族群的早午餐首選。
瓦城泰統表示，多年來不斷以創新思維領先業界，除獨創全球唯一的東方爐炒連鎖化系統，更擁有強大的連鎖化經營實力，積極領先業界打造「全球研發中心」，即將於2023年啟用。同時，瓦城泰統以強大的研發、營運、品牌優勢及豐沛資源，除了集團旗下自有品牌的持續增長，亦長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。此次透過雙方緊密合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，瓦城泰統集團的業務成長動能也將無限寬廣。