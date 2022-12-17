超狂跨界！全家打造Let's Café PLUS體驗店 咖啡控必喝
國內疫情逐漸趨緩，隨著戶外口罩禁令的鬆綁，也帶動後疫情時代的活動發展，民眾都想和三五好友外出聚聚，現在全家便利商店將在台北市中山區打造全台首間「Let's Café PLUS」品牌體驗店，即將在12/26正式開幕，從店外路過可看到唯美的店裝氛圍，讓人想一探究竟。
生活中心/綜合報導
全家 Let's Café秉持職人選淬的理念，持續帶給大家專業品質的好咖啡，這次要開體驗店的消息一出，讓不少咖啡控都已經迫不及待想要手刀前往現場。店內除了供應冰滴咖啡、輕食等多種現做餐點，甚至為了滿足各時段需求，還有調酒咖啡，想要微醺放鬆的民眾也千萬不要錯過。
Let's Café秉持職人精神帶來專業又美味的咖啡之外，這次更進一步打造Let's Café PLUS體驗店，邀請2020年曾為Let's Café 新VI操刀的馮宇／IF OFFICE團隊設計全新品牌視覺，整體一致感強烈的質感風格，要將美好的咖啡生活體驗更上一層樓，也讓大家在工作日常、生活休憩又多了一隅好去處！
商店資訊：
店家位置：台北市中山區
開幕日期：111/12/22-25試營運（12/26正式開幕）
營業時間：上午7:30至晚上9:00