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超狂跨界！全家打造Let's Café PLUS體驗店　咖啡控必喝

▲全家便利商店將在台北市中山區打造全台首間「Let's Café PLUS」品牌體驗店，即將在12/26正式開幕。（圖／品牌提供）
▲全家便利商店將在台北市中山區打造全台首間「Let's Café PLUS」品牌體驗店，即將在12/26正式開幕。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

國內疫情逐漸趨緩，隨著戶外口罩禁令的鬆綁，也帶動後疫情時代的活動發展，民眾都想和三五好友外出聚聚，現在全家便利商店將在台北市中山區打造全台首間「Let's Café PLUS」品牌體驗店，即將在12/26正式開幕，從店外路過可看到唯美的店裝氛圍，讓人想一探究竟。

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▲店內除了供應冰滴咖啡、輕食等多種現做餐點，甚至為了滿足各時段需求，還有調酒咖啡，想要微醺放鬆的民眾也千萬不要錯過。 （圖／品牌提供）
▲店內除了供應冰滴咖啡、輕食等多種現做餐點，甚至為了滿足各時段需求，還有調酒咖啡，想要微醺放鬆的民眾也千萬不要錯過。 （圖／品牌提供）
全家 Let's Café秉持職人選淬的理念，持續帶給大家專業品質的好咖啡，這次要開體驗店的消息一出，讓不少咖啡控都已經迫不及待想要手刀前往現場。店內除了供應冰滴咖啡、輕食等多種現做餐點，甚至為了滿足各時段需求，還有調酒咖啡，想要微醺放鬆的民眾也千萬不要錯過。 

▲Let’s Café邀請馮宇／IF OFFICE團隊設計全新品牌視覺，整體一致感強烈的質感風格，要將美好的咖啡生活體驗更上一層樓。（圖／品牌提供）
▲Let's Café邀請馮宇／IF OFFICE團隊設計全新品牌視覺，整體一致感強烈的質感風格，要將美好的咖啡生活體驗更上一層樓。（圖／品牌提供）
Let's Café秉持職人精神帶來專業又美味的咖啡之外，這次更進一步打造Let's Café PLUS體驗店，邀請2020年曾為Let's Café 新VI操刀的馮宇／IF OFFICE團隊設計全新品牌視覺，整體一致感強烈的質感風格，要將美好的咖啡生活體驗更上一層樓，也讓大家在工作日常、生活休憩又多了一隅好去處！

商店資訊：
店家位置：台北市中山區
開幕日期：111/12/22-25試營運（12/26正式開幕）
營業時間：上午7:30至晚上9:00

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