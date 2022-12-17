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台北馬低溫開跑 周庭印衛冕之路嚴峻

台北馬拉松蔣介文挑戰冠軍。資料照
台北馬拉松蔣介文挑戰冠軍。資料照

記者廖聿偉/綜合報導

2022臺北馬拉松明上午6時30分即將在臺北市政府前廣場盛大開跑，跑友們也將迎來期末考般的年度訓練成果驗收賽事，共有2萬8,000名員額全數報滿，「臺北馬拉松」是國內唯一獲世界田徑總會(WA)「菁英標籤認證」的市區馬拉松，為符合標籤認證資格規定，今年邀請來自4個國家、12位國外頂尖好手來臺參賽，期待在良性競爭刺激下提升國內好手成績水平。

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臺北馬拉松向來是國內菁英跑者的年終測試賽，今年依然不例外，男子馬拉松組由名將蔣介文、周庭印領軍，蔣介文近期在場地賽佳績頻傳，5月份臺灣田徑公開賽面對小自己一兩輪的年輕好手，包辦5000公尺、10000公尺雙金，10月份宜蘭全國田徑錦標賽男子10000公尺決賽再次摘金，並成為該項比賽舉辦22年來第一位年過40的冠軍選手。去年順利完成臺北馬拉松男子國內冠軍連霸的周庭印，衛冕路上勢必將迎來學長的強力挑戰。

女子馬拉松組參賽名單中，張芷瑄、蔡昀軒、李佳玫、陳逸寧、朱盈穎都是連年參賽的常客，今年新增了初馬破3的雷理莎，近期以賽代訓的她積極爭取前進巴黎奧運的機會。女子半程馬拉松組今年由謝千鶴、曹純玉雙后帶頭衝鋒，上月剛結束日本上尾半程馬拉松並創下個人PB的曹純玉，下半年認真備戰半馬組別，這次也將向國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴發起挑戰。

男子半程馬拉松近年來競爭激烈，去年前四名李立軍、黃祥維、吳睿恩、周賢峰不但締造個人新猷，同時也一起達標成都世大運，今年再度同場競速，加上周鴻宇、曾廷瑋、林秋杰、李翰暄一眾年輕好手，預料半馬賽道上將再次掀起激烈競爭。

過去都有視障跑者參賽臺北馬拉松，為鼓勵多元族群參與並以實踐友善賽事為目標，這次首度邀請15位肢障輪椅選手參與半程馬拉松，期望打造多元共融運動的願景，同時也作為未來辦理參考。選手們已於賽前完成10週的訓練課程，包含河濱賽道長距離練習、室內肌力課程等，選手們已蓄勢待發準備迎接起跑點的開賽。

2021臺北馬拉松獲英國標準協會(BSI)頒發全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，今年主辦單位除了活動物資持續採用環保材質，賽事當天現場安排環保小尖兵進行寶特瓶回收，這次收集空瓶將重新循環再利用製作成明年賽事物資。以實際行動號召跑者對於環境永續的重視並攜手企業共同打造綠色馬拉松。

除了環境永續外，臺北馬拉松致力打造民眾對賽事和臺北整座城市的認同與共好，這一點也獲得許多學校及民間團體相挺，自發性地擔任大會志工，感謝這些企業的無私付出，讓臺北馬拉松有更充沛的資源，打造更優質的賽事。

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