連自己都嚇到！　洪嘉軒破紀錄摘金

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在73公斤級完全輾壓眾家好手，賽後受訪時王冠鑫還是非常謙虛，自認技術和力量還有許多需要加強的地方，「有時候覺得自明明就有力量，但上去的時候技術卻不夠好，像剛剛挑戰125公斤，沒能達成就有點可惜，所以還有許多要加強的地方，會繼續努力。」
而暑假時王冠鑫曾參加過為期一個月的國家培訓營，他也表示去那邊收穫滿滿，不但在心態上已經有所成長，也成功轉換到成績上。至於明年的目標，王冠鑫希望能讓自己更上一層樓，除了要在全中運奪冠，更要努力向大會紀錄來發起挑戰。
來自三民國中的洪嘉軒，抓舉項目開把似乎有點緊張，首次試舉77公斤就失敗，好在第二次試舉順利達成，在第三次試舉80公斤挑戰也成功，不過在抓舉項目結束他僅排在第5名。
然而到了自己擅長的挺舉項目，開把洪嘉軒挑戰100公斤輕鬆過關，接下來第二次試舉，他選擇挑戰生涯沒有舉過的108公斤也挑戰成功，第三次試舉他孤注一擲，直接挑戰110公斤成功，當下就在台上霸氣振臂怒吼，最後以總和190公斤、1公斤之差擊敗強敵大內國中張畯寓，拿下亞軍。
賽後洪嘉軒仍是一臉不可置信，他笑著說真的是用意志力來拚，透露先前自己在學校最好的成績頂多也只有103、105公斤，「但第一次舉100公斤時感覺很輕鬆，為了拚獎牌，教練那時後就問我第二把要不要拚拚看，所以原本是設定105，後來就直接拉到108，108成功後，又更有信心，教練授意可以再調高後，就選擇直接把拉高到110時，挺舉能夠有這樣的表現，我自己都嚇到了！」