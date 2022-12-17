UBA／七人精兵迎擊　台科大照樣連勝

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臺科3人得分上雙，出身永仁高中、本季從文化轉來、大一讀起的179公分大前鋒王禹雯，先發38分鐘兩分球7投中5、三分球3投中1、11罰中9，攻下22分10籃板，開季5度得分上雙，連3場「雙十」，22分、11罰中9，都是UBA兩年個人新高，近況超佳，尤其與上季大相逕庭，意味毅然降轉目前看來是不錯的選擇。
因王禹雯開季6戰，場均12.3分、9.7籃板、2.0抄截，三分球雖僅15投中3，但23罰中19、罰中率達八成二六。相較上季在文化，預、複、季軍賽她共打14場，場均3.6分、4.0籃板，三分球11投中4，僅2場得分上雙，各拿12、17分，落差不小。
王禹雯說：「在文化，教練下達的旨令定得照做，幾沒灰色地帶，來臺科後，我明顯較放得開，壓力減輕，攻防都較順手，進攻及得分機會尤其增多，當然，這多少跟臺科是精兵，球員較少，有較大揮灑空間，文化則好手如雲，上場時間肯定壓縮，自己上季又是大一菜鳥。」
王禹雯說，總之，在臺科打球挺開心、快樂，節奏抓得也很OK，但這只是預賽，挑戰還在後面，希望自己可更好，禁得起更多考驗。
大三「一姊」陳芷英撐滿40分鐘，21分12籃板及生涯新高8抄截，「準大三元」及連6場得分上雙、3場破20，5場得分、籃板「雙十」。葉致彤也打滿全場，13分7籃板及助攻抄截各4。
對王禹雯漸入佳境，陳芷英替她高興，因多人可得分，她就不必每場撐得那麼辛苦，尤其昨天對美和，她居然犯滿，UBA三季至今共打33場頭一遭，自己都很難相信。
教練陳忠誠說，與球員得再多些溝通，因部分小細節，還沒那麼match，但不難達成共識。