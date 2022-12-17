UBA／遭教練罵沒霸氣　世新張婕柔「雙十」回應

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他當下逐一跟張婕柔分析她場上的攻守不是，在比數早早拉開、輸贏大致底定的比賽中，意外成了全場聚焦。
而說也奇怪，「上完課」的張婕柔重回場上，似真的不太一樣，全場她共撐22分鐘，開季6戰打5場的最長上場，8投中6飆進12分10籃板，首度「雙十」外帶4抄截2阻攻，命中率七成五、籃板、抄截、阻攻，4項都是本季她初入UBA的單場最高，12分則平第2場對臺大也拿一樣分數，失誤、犯規瑕不掩瑜。
賽後何正峰說：「我罵她進攻沒霸氣、企圖心不夠，不敢對抗，枉費那麼好的體型，也即說，讓妳上場，上刀山下油鍋，都得去挑戰，防守也是，腳步太慢跟不上對方，還是得拚命守住。」
何正峰說，似乎是罵醒她了，罵完再上她打得真的較積極，他說，這不是不行、而是不為，另一同來自金甌女中的大一菜鳥後衛邱詠鈴也是，老是得罵完才不一樣。
一戰打出本季初入UBA個人最佳表現及數據，張婕柔說：「我有認真聽，再上場後也盡力去做。」被問及過往有沒類似的場邊「即興罵」經驗，張婕柔說，金甌教練楊政盛比賽時，雖也會訓斥球員，但較少在場邊直接飆，比完回去後，也不太有後續的，可能教練的風格不同吧！
雙方實力有差，上半場42：29世新領先，後兩節愈無懸念，最終40分定調，世新大五前鋒許玟瑄10分12籃板，開季首度「雙十」，大三控衛李盈潔三分球6投中3拿18分，本季雙新高，新外援曲芙柔10分12籃板，迄今打兩場都「雙十」。
美和2連敗，累計2勝4敗，雙胞胎「一姊」許可微20分6籃板及助攻、抄截各5，開季連6場得分上雙，含5場破20，但昨天對臺科第一節就傷膝退場的許可欣，已由媽媽陪著回高雄，教練李依蒨說，可能安排下周做MRI核磁共振，才知具體傷勢。
另役北市大89：64贏臺體大，大四中鋒廖瑋晴24分13籃板，開季3度「雙十」，侯子映、李貞誼、黃語瑄各13、12、11分。
臺體累計1勝5敗，大一菜鳥前鋒黃詩恩本季初入UBA單場最高的12分，翁昕湲、李思嬡也是12分，林莞苓11分8籃板。