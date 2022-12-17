UBA／被恐嚇「冰」到底　古寶誼替補上陣打出代表作

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且梁嘉音說到做到，昨天對文化，古寶誼未登錄在12人上場名單，開季頭一遭，一夜沉澱後，今天她替補19分鐘，兩分球12投中6，三分球3投未中，攻下13分6籃板3助攻，4項都是本季初入UBA個人新高，因前4場，她也是板凳出發，各打10分鐘上下，單場最多是得7分、2助攻、1籃板。
一戰數據全數翻新，出身苗栗高商的古寶誼說：「教練是為我好，我的確應更積極，別老想傳球助攻，機會來了就該出手，今天小有改善。」
與古寶誼輝映的是180公分大三中鋒陳昱潔，先發14分鐘三分球7投中5飆17分，外帶籃板抄截各3、助攻2，單場飆5記三分球生涯新高，比射手更像射手，尤依稀有105學年她代表石牌國中打JHBL，一樣打中鋒，卻動輒拉出來飆三分彈，最後的冠軍賽都不例外。
但這並非陳昱潔今天「不務正業」，搶射手、前鋒飯碗投三分，而是她原就有好手感，且逐年進步，因本季前6戰她三分球共27投中13，命中率達四成八一，場均14.8分5.8籃板，遠優於上季大二的場均7.7分4.7籃板，三分球共26投中6、二成三一命中率，大一菜鳥球季的場均5分4籃板、三分球僅3投中1，更全沒得比。
對本季大膽、大量在三分線出手，陳昱潔說：「我一直有三分準頭，只是過往很多隊友都可投，我主戰場在禁區，本季自覺手感愈好，且勤於練投，而有練有差，真的準起來了。」
對古寶誼被教練「唸」後今天開竅，陳昱潔不忘「沾個醬」說：「我可是有叫她及教她勇於投籃喔！」