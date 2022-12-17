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UBA／被恐嚇「冰」到底　古寶誼替補上陣打出代表作

▲臺灣師大古寶誼13分。官方提供
▲臺灣師大古寶誼13分。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

被教練「恐嚇」後果然開竅！昨天輸文化中斷開季4連勝吞首敗的近兩季第二臺灣師大拭乾淚水，7人得分上雙，113：63輕取臺北商大，開季首度破百，得113、勝50分本季雙新高，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽累計5勝1敗。

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破百大勝，教練梁嘉音雖仍難掩昨天第四節崩盤輸文化、自己多次溝通未果的不快，但子弟兵很快回神，此役詮釋團隊作戰，讓她恢復些許笑容，特別是日前她自己比喻，「恐嚇」大一菜鳥後衛、也是大四主控廖怡婷的「準接班人」古寶誼，老是傳球不投籃，再不出手，將「冰」她到底。

且梁嘉音說到做到，昨天對文化，古寶誼未登錄在12人上場名單，開季頭一遭，一夜沉澱後，今天她替補19分鐘，兩分球12投中6，三分球3投未中，攻下13分6籃板3助攻，4項都是本季初入UBA個人新高，因前4場，她也是板凳出發，各打10分鐘上下，單場最多是得7分、2助攻、1籃板。

一戰數據全數翻新，出身苗栗高商的古寶誼說：「教練是為我好，我的確應更積極，別老想傳球助攻，機會來了就該出手，今天小有改善。」

與古寶誼輝映的是180公分大三中鋒陳昱潔，先發14分鐘三分球7投中5飆17分，外帶籃板抄截各3、助攻2，單場飆5記三分球生涯新高，比射手更像射手，尤依稀有105學年她代表石牌國中打JHBL，一樣打中鋒，卻動輒拉出來飆三分彈，最後的冠軍賽都不例外。

但這並非陳昱潔今天「不務正業」，搶射手、前鋒飯碗投三分，而是她原就有好手感，且逐年進步，因本季前6戰她三分球共27投中13，命中率達四成八一，場均14.8分5.8籃板，遠優於上季大二的場均7.7分4.7籃板，三分球共26投中6、二成三一命中率，大一菜鳥球季的場均5分4籃板、三分球僅3投中1，更全沒得比。

對本季大膽、大量在三分線出手，陳昱潔說：「我一直有三分準頭，只是過往很多隊友都可投，我主戰場在禁區，本季自覺手感愈好，且勤於練投，而有練有差，真的準起來了。」

對古寶誼被教練「唸」後今天開竅，陳昱潔不忘「沾個醬」說：「我可是有叫她及教她勇於投籃喔！」

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