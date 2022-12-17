衝浪女神泰拳初體驗 香汗淋漓直呼過癮

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今年十月才和女兒Jocelyn陳宥蓁赴美參加World Wake Surf Championship快艇衝浪世界錦標賽，獲得Masters Women Surf冠軍，在9年滑水生涯中至今斬獲21金20銀10銅輝煌戰績。水上表現亮眼的他，最近更克服對深海的恐懼，投入潛水挑戰，秉持著要做就做到最好的態度，Kimberly陳美彤成功取得AIDA2國際自由潛水和SDI水肺潛水證照，水上水下都精彩！非常熱愛水域的Kimberly陳美彤不但是河川最佳證言人，為台北市宣揚河川之美；這次出遊泰國普吉島，看見美不勝收的海底風情，也讓她大聲疾呼海洋生態保育的重要。
除了海上活動之外，STARFiSH執行總監于長君特別規劃，Kimberly陳美彤和同遊的嘻嘻哈哈滑水學校水上蛟龍們，前往由UFC傳奇名將Mike Swick所創立的普吉島知名頂級奢華格鬥訓練勝地AKA Thailand，進行泰拳初體驗，而這也是STARFiSH Concept星予國際長期六年贊助的合作夥伴。Kimberly陳美彤挑戰「爆汗訓練營」，讓她大呼過癮，還被教練稱讚拳拳有力、超有慧根。
這一趟旅途下來，Kimberly陳美彤雖然飽嚐泰國當地美食，但因為高強度的運動，讓他身材完全沒有走鐘，依舊維持漂亮的數值。熱愛海島旅行的她也透露，下一個旅程將規劃印尼峇里島全家出遊，一同徜徉島嶼海洋樂趣。