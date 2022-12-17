想和異性逛耶誕城！他花錢約「一日女友」 見面竟買1送1
從戀人體驗免費升級到夫妻專案！每到聖誕節，許多朋友、情侶便，會相邀到新北耶誕城享受歡樂氣氛，就有位男性民眾想與異性一同前往，於是上網聘請一位「一日女友」，不料見面時對方竟「多帶了一個」，令其行程節奏完全被破壞，敗興而歸，直嘆「一點浪漫戀愛的感覺都沒有！」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明因為找不到異性能一同逛耶誕城，於是上網找了位「一日女友」，想跟對方一同享受佳節氣氛，並約好一起看告五人。原PO當天既期待又緊張，提前10分鐘抵達等待，這時有位女子牽著小女孩走近，原以為是要問路，沒想到她竟然就是那位一日女友，雖對方稱小孩是她的姪女，但小朋友都是喊她媽媽。
原PO當下驚愕又傻眼，可是錢已經花下去了，還是得繼續與對方逛街，可接下來的發展卻不如所想的順利，「帶懂事聽話的小孩就算了，帶這什麼惡魔，不是喊累想回家，就是一直要尿尿拉屎」，將原本應美好的約會搞得一團糟，「一點浪漫戀愛的感覺都沒有 」。
原PO事後回想，對方24歲就當單親媽媽，生活可能相當艱辛，但自己好不容易北上生活，只想要與一位異性好好地逛耶誕城，沒想到花了錢卻沒買到快樂，而且最後因為小孩直喊肚子痛，連最初約定的告五人都沒聽到，相當無奈。
這特別的經歷引起許多網友注意，回覆「這算一種詐騙嗎」、「想必你一生都不會忘記」、「免費升級爹地方案」、「好傻眼喔，沒事先告知很令人掃興欸！怎麼不自己留下來聽告五人」、「感覺原po暖男，單親媽媽帶著小孩不想退錢」。（編輯：李惠婷）