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寒流來襲不減遊興奇美聖誕週末湧入萬餘名遊客大玩英倫風

▲聖誕老公公與小朋友跳舞同樂，氣氛歡樂（圖／記者林怡孜攝，2022,12,17）
▲聖誕老公公與小朋友跳舞同樂，氣氛歡樂（圖／記者林怡孜攝，2022,12,17）

記者林怡孜/台南報導

奇美博物館「聖誕週末」今起（12/17）連續2個週末盛大展開，雖然寒流冷颼颼，但絲毫不減遊客的興緻。許多民眾早早就準備好野餐墊及食物，一入館立即選好最佳位置，度過悠閒時光。

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▲奇美博物館「聖誕週末」今起(17)日連續2個週末盛大展開，今年主打「英國風的歡樂派對」（圖／記者林怡孜攝，2022,12,17）
▲奇美博物館「聖誕週末」今起(17)日連續2個週末盛大展開，今年主打「英國風的歡樂派對」（圖／記者林怡孜攝，2022,12,17）
「聖誕週末」今年主打「英國風的歡樂派對」，園區充滿英倫氣氛，英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各種英國元素映入眼簾。今天以英國皇家儀式揭開活動序幕，聖誕遊行隊伍也首度出現英國士兵，聖誕老公公與聖誕好朋友們的裝扮都融入英國軍裝元素，整個隊伍看起來神采奕奕。


好評不斷的「聖誕市集」集結百家攤位，無論是聖誕節必吃的熱紅酒、肉桂捲，英式小點如司康、炸魚薯條，或是豐盛澎派的限量龍蝦堡、漢堡大樓等都出現排隊人潮。為了照顧蔬食者的需求，館方也引進素食名店如林針嬤鹹水G、全台唯一的全素串燒餐車樹巢Tree Nest等。攤位類型囊括了平民美食到豪華大餐，口味兼顧男女老少且葷素皆有，。


這次活動的表演節目創下史上新高，備受矚目的「英國名琴沙龍音樂會」祭出英國最古老的提琴；另一把演出的「艾爾加」名琴，是英國偉大作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴。除了音樂表演，晚間最高潮莫過於是廣場大舞會，現場播放一首首經典流行歌曲，不少民眾邊跳邊唱，湧起美好記憶。舞會後的聖誕樹燈光秀，絢麗光束搭配聖誕樂音令人陶醉不已。


今年擴大區域的「快閃美術館」，聚集大批孩子著色創作，每個人都滿心期待作品上牆的那一刻；「戶外星光電影」從下午起就有許多家庭在草坪上野餐等候電影播放；「幸福聖誕樹」從早到晚圍繞著人群拍照打卡；還有人寫了許願卡掛在許願樹上，字裡行間流露真切的想盼。


奇美博物館館長許家彰表示，今年是博物館30週年，感謝大家一路相挺，「聖誕週末」是30週年感恩活動中的精采壓軸，希望人人可以玩得盡興，開心地為今年劃下完美句點，同時帶著這份幸福感迎接新的一年。奇美博物館也會持續規畫各種藝文體驗，陪伴大家度過未來的每一天。


奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/18、12/24、12/25持續展開，歡迎民眾把握假期前往參加。

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