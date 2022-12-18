寒冬送暖 台南豆花業者備200份熱甜點為消防弟兄打氣
近日氣溫驟降寒風刺骨，為了慰勞消防同仁執行勤務辛勞，甜點業者泉威豆花18日早上特地準備200份燒仙草及豆花，慰問台南市政府消防局第3大隊同仁，為消防人員加油打氣。
記者張振興/台南報導
泉威豆花業者王綉媛表示，消防人員在疫情期間擔任非常重要角色，近日氣溫驟降消防同仁仍需頂著寒風出勤相當辛苦，希望藉由熱騰騰的甜點來傳遞對消防同仁的支持與感謝。雖然目前疫情已降溫，但是每個消防人員仍兢兢業業的堅守在自己的崗位上，犧牲與家人團聚時光，在工作崗位上努力不懈，守護著人民生命財產安全，覺得特別辛苦，所以專程到第三大隊慰問打火弟兄們，同時也向大家拜個早年。
第三救災救護大隊長陳博文表示，感謝泉威豆花提供200份熱騰騰的燒仙草及豆花來慰勞第一線執行防疫工作辛苦的消防人員，讓同仁感受到民眾的暖心。同時感謝消防同仁在歲末寒冬，辛勞的付出與奉獻，並希望執勤同仁在此寒冬及疫情期間，務必注意自身保暖及防疫措施，勤先手、戴口罩、落實防疫社交距離，保護自身安全，才能守護鄉親健康及財產安全。
台南市政府消防局局長李明峯表示，泉威豆花秉持熱誠服務長輩、展望社會福利的理念，在寒流期間特地來為消防人員加油打氣，讓打火弟兄們都覺得很窩心。面對全球嚴峻的疫情，台灣防疫得以有效控制，有賴醫護人員的堅守崗位和民眾的配合，民眾出入公共場所應佩戴口罩、勤洗手、並注意自己的身體健康狀況，做好自主健康管理，消防人員為了讓民眾能安心過日子，已經做好了萬全的整備。