世足／一回先發就立大功！迪馬利亞快攻踢進阿根廷第2分

引頸期盼的2022卡達世界盃冠軍賽，由超級巨星梅西(Lionel Messi)率領的阿根廷與他在巴黎聖日爾曼的小老弟，超級球星姆巴佩(Kylian Mbappé)帶領的法國隊正面交鋒，比賽才開始23分鐘，阿根廷就靠著Messi的12碼罰球，踢進本屆賽事第6球，也幫助阿根廷破蛋，而後續傷癒回歸先發陣容的主力前鋒迪馬利亞(Ángel Di María)再以一次快攻射門成功，幫助阿根廷在上半場就踢進第二球。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本場比賽是Messi生涯的第26場世界盃出賽，成為世界盃史上出賽最多場的球員，上半場第21分鐘，Di María在禁區被絆倒，使裁判判給阿根廷12碼的罰球機會，由Messi操刀的12碼，穩穩射進球門右側，同時也是生涯世界盃進的第12球，持續推進阿根廷隊史的世界盃最多進球紀錄。比賽到了上半場第36分鐘，Di María的傷勢好像對他沒有任何影響，阿根廷中場Alexis Mac Allister的長傳，穩穩傳到跑在前頭的Di María腳上，成功射門得分，也沒有越位情事，替阿根廷取得兩球的大幅領先。世足／梅西又進球！ 寫下史無前例狂紀錄世足／梅西破門！暫居賽會射手王 生涯創造20球史上第一世足／本屆第6球！又是梅西12碼助阿根廷破蛋世足／全球37億人瘋世足 台灣彩迷大排長龍