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臺灣石斑魚新里程！國內需求增加　同步進軍國際市場

▲農委會與實體通路合作舉辦「全民相挺，漁民放心」臺灣石斑世界尚讚！石斑魚行銷推廣活動。（圖／農委會提供）
▲農委會與實體通路合作舉辦「全民相挺，漁民放心」臺灣石斑世界尚讚！石斑魚行銷推廣活動。（圖／農委會提供）

生活中心/綜合報導

「全民相挺，漁民放心」，從今（111）年6月出口中國大陸的石斑魚受阻以來，行政院農業委員會積極開拓內外銷管道，帶動全民相挺，為漁民的優質石斑魚找到新通路，成果斐然，全民相挺當漁民最強而有力的靠山。

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面對中國大陸無預警暫停我國石斑魚輸入，農委會採取內銷、外銷及加工因應措施三管齊下，內銷方面，發布「石斑魚行銷活動作業規範」因應，補助地方政府、農漁民團體及魚市場舉辦行銷展售活動，增加國內需求與採購量，自111年6月15日以來，國內行銷已銷售逾2,100公噸；外銷除深耕既有市場，並積極拓銷新興市場等，外銷量也突破1,800公噸，超過原定目標300公噸達6倍之多。

開發多元新通路及多樣產品型態　內銷奏功

石斑魚早期主要市場為餐飲通路的全魚消費模式，近年來農委會透過拓展國內新通路，如全聯、楓康、萊爾富等實體通路，以及漁業署建置之「GoFish！買魚去」、「鱻魚購」電商平臺、電視購物等線上通路行銷推廣，銷售量直線上升，此外更拓展如海釣場等新通路，讓石斑魚更親民、更容易買得到，也使更多人認識臺灣石斑魚迷人的滋味。

▲運用急速冷凍及加工技術，保有石斑魚產品品質。（圖／農委會提供）
▲運用急速冷凍及加工技術，保有石斑魚產品品質。（圖／農委會提供）
在產品多元化部分，運用急速冷凍及加工技術，保有產品品質，將全魚分切成魚排、魚塊、魚片等，或改變產品型態，並以新型真空包裝技術，延長魚肉新鮮度；另開發如冷燻、砂鍋魚頭等石斑新產品，方便小家庭採購和料理；甚至做到全魚多元利用，譬如魚骨開發成寵物食品，面對不同的消費需求，全面提升產品利用率。

▲石斑魚游上國道，新東陽股份有限公司結合新竹在地特色食材，在關西服務區和清水服務區推出饕客級石斑魚便當。（圖／農委會提供）
▲石斑魚游上國道，新東陽股份有限公司結合新竹在地特色食材，在關西服務區和清水服務區推出饕客級石斑魚便當。（圖／農委會提供）
面對突來的市場變動，各級政府單位及企業各界在第一時間紛紛表達支持國產石斑魚，具體行動包括企業自動自發認購石斑魚禮盒餽贈員工；許多餐飲業者也透過餐桌，讓消費者輕鬆享用頂級臺灣石斑魚的滋味，目前內銷新通路拓展已突破2,100公噸，遠超過國內行銷預定1,600公噸調節量，達到穩定魚價及漁民收益的政策目標。

開發韓、加、歐盟、中東新興市場　外銷收效

當中外銷亮眼成績包括今年12月1日於日本東京舉辦「臺灣農產品推廣午宴」，邀請日本國會議員以及多位商社代表參加，品嘗現場運用國產石斑魚、鱸魚、鰻魚及其他農產食材製作各式可口料理與甜點，在場國會議員對臺灣石斑魚開發的法式料理讚不絕口；農委會也見證業者與日本藏壽司在東京簽署採購備忘錄，明（2023）年將臺灣石斑魚在日本連鎖門市推出握壽司及中西式料理等，讓喜愛海鮮的日本消費者不用遠渡重洋，就能在日本品嚐來自臺灣的高檔美味石斑魚。

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▲國內貿易業者、供貨漁會及日本藏壽司在東京簽署採購備忘錄，開拓石斑魚新藍圖。（圖／農委會提供）
而為推廣石斑魚到美國市場，今年駐美國代表處在雙橡園國慶酒會與舊金山國慶酒會向800多位賓客推出酥炸石斑魚、發送石斑魚折價券，可在指定實體通路或電商購買臺灣石斑魚；同時在美國知名餐廳舉辦「臺灣石斑魚推廣記者會」，特別邀請米其林星級餐廳法國主廚Chef Claude Le Tohic透過西式創意料理手法，開發石斑魚佐朝鮮薊白酒醬，香煎黑椒石斑魚配嫩菠菜，椰汁咖哩石斑魚等料理，展現臺灣石斑魚特有的鮮甜及Q彈口感，讓臺灣石斑魚透過各種渠道成功進軍美國。

農委會在結合政府資源與民間力量支持及合作下，全力以赴開拓內外銷市場，創造臺灣石斑魚更寬廣的出路，也期待藉此讓更多人認識臺灣豐富又美味的漁產品。



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