卡達世足飲恨落敗！法國球迷激憤上街 警一度發射催淚彈
今年卡達世界盃足球賽冠軍戰，最終由阿根廷以4比2勝出，擊敗法國，睽違36年拿下世足賽第3座冠軍盃。在阿根廷有超過200萬人上街狂歡慶賀，大批球迷高舉國旗舉國歡騰，法國球迷亦走上街頭，少數激憤支持者更在路上大肆宣洩，政府只好出動鎮暴警察們制止，期間一度發射催淚瓦斯，場面相當混亂。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合法國媒體《路透社》、《太陽報》等報導，由姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的法國隊，並未能將冠軍獎盃留在法國，有球迷情緒激動，在法國各大城市如巴黎、尼斯與里昂街頭失控滋事，儘管當局為了世足賽，在全國各地部署至少1.4萬名警力，尤其在巴黎佈下3000名警員鎮守，但場面仍迅速激化，甚至一度演變成警民衝突。
在巴黎的香榭麗舍大道，有球迷點燃照明彈，將煙火射向天空同時還大聲叫囂，也有民眾身上披著旗幟，向鎮暴警察投擲石塊、瓶子等；防暴警察則朝人群發射催淚瓦斯，甚至與球迷發生肢體衝突，還拿警棍驅趕並大力推擠部分明顯沒有鬧事的民眾，警方一度在香榭麗舍大道上出動水炮車試圖驅散人群。
報導指出，目前已經有數十人被捕，不過這些情緒激動的球迷相較之下仍屬少數，其餘民眾雖看起來有些灰心，但仍守序地陸續走向地鐵站，高唱國歌「馬賽進行曲」彼此安慰。