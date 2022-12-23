女神熱潮6／球團禁愛令保護啦啦隊　私下難管理交友狀況

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球員與啦啦隊交往，倪暄與陳晨威並非首例，且還有不少對最終修成正果。樂天前身Lamigo桃猿隊時期，投手許銘倢（倢音同傑）2014年就與第一代的La New Girls成員Suli完婚，Suli現在則是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的專任編舞總監。
中信兄弟捕手陳家駒與義大犀牛（富邦悍將前身）啦啦隊Rhino Angels騷寶寶在2015年底結婚，騷寶寶現為職籃PLG聯盟高雄鋼鐵人啦啦隊藝術總監。統一7-ELEVEn獅男神陳傑憲去年1月告別單身，老婆綺綺同樣曾是Rhino Angels成員，之後也加入過中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。綺綺今年10月底公布懷孕消息，陳傑憲即將當爸了。
另外統一獅投手胡智為今年1月結婚，老婆艾璐出身棒球世家，父親李杜宏曾任前中職中信鯨投手教練，哥哥李杜軒曾效力於日本職棒福岡軟銀鷹及千葉羅德海洋隊。艾璐也曾是樂天女孩，今年1月轉隊至統一啦啦隊Uni Girls。
曾是桃猿投手、今年8月遭交易到富邦悍將的王躍霖，2019年與啦啦隊女孩布孟璇結婚。特別的是，礙於球團禁愛令，兩人交往時保密到家，結婚前布孟璇就先退出啦啦隊。遺憾的是，王躍霖年底遭釋出，目前待業中。最新的案例是桃猿二軍外野手邱丹，今年6月宣佈與曾是樂天女孩的李芳結婚，邱丹公布喜訊後，李芳也因「生涯規劃」離開啦啦隊。
只是與球員結婚並不見得就是好歸宿。桃猿前身La new熊啦啦隊女孩LaLa蘇心甯（音同寧），2009年與隊中王牌投手吳偲佑（偲音同私），兩人以結婚為前提交往了4個月，沒想到吳偲佑常上酒店又愛玩，更被抓到有小三，蘇心甯毅然決然分手，隔天竟發現自己懷孕，只好又咬牙結婚。但婚後吳偲佑個性不改，仍在外花天酒地，兩人婚姻只維持1年多就離婚。
不具名經紀人透露，很多球員的另一半，也許不是啦啦隊女孩，但可能是舞蹈老師，又或是健身教練，這圈子不大，球員跟女孩在進入同一支球隊前，可能早就認識，或有共同的交友圈，強行限制球員與女孩交友，不太可能嚴格執行。
「不過站在保護啦啦隊的立場，年輕球員個性愛玩，除非原本就認識，不然如果一群球員突然邀約幾個女孩出去吃飯，通常都不懷好意，講難聽就是把女孩當陪酒的，我們當然都會提醒女孩，要好好保護自己，不要輕易答應邀約，更別隨便投入感情。」經紀人說。
也有一名職棒球團幹部說，球團把啦啦隊當藝人，最重要的衣食父母就是宅男粉絲，如果粉絲知道女孩已死會，很多都會跟著死心，女孩人氣就會下滑，如果女孩是被球員追走，粉絲更是會忿忿不平，「球團還是不希望球員因為交女友影響表現，如果是認真交往，大家還沒話說，如果只是想玩玩，與女孩鬧出緋聞或醜聞，一次傷害球隊與女孩兩個IP（Intellectual Property，指品牌形象），誰擔得起？」
Stanley說，球團老闆都不會希望啦啦隊與球員過度交往，以免雙方的專業表現受到影響，但啦啦隊與球員同在一支球隊，不太可能完全不認識，若朝夕相處後產生感情，球團也是祝福，「不過我們還是會提醒女孩，啦啦隊壽命有限，現階段應該先努力拚事業，先達到財富自由目標，再來交男友也不遲，若交了男友，甚至想對外公開，我們不會阻擋，但粉絲人數可能會掉，女孩就要自己斟酌選擇。」
職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜說，雲豹前總經理蘇翊傑在球隊成立之初，就下達禁愛令，禁止球員與啦啦隊來往，以免球員訓練受影響，她原本不覺得非要下達禁愛令不可，不過既然球隊立了規定，大家就要遵守，不要因為交友影響球隊形象，畢竟籃球是健康的運動。
蔡沁瑜說，她會提醒啦啦隊女孩，知名度漸增、變成公眾人物後，就都要為自己行為負責，要注意自己私生活。但她也坦言，「只能提醒啦，無法強制規範，大家都成年人了，要管理好自己，這種東西只能靠自律。」
桃園永豐雲豹啦啦隊電豹女雖未傳出與球員交往，不過電豹女Wendy前男友是百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生，兩人雖已在前陣子分手，但交往期間兩人一舉一動，都是媒體焦點。
蔡沁瑜說，緋聞對球隊的形象是好是壞也許無定論，但若媒體報導Wendy，頭銜都是孫生女友或前女友，這對球團來說也是警訊，「代表我們要更認真經營女孩的特色，要讓她恢復『電豹女』身分，讓媒體多報導她的才藝，而非都只是花邊新聞。」