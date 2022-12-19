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500萬財產全送他！鄰居嬤只開「1條件」　網羨炸狂勸答應

▲原PO有一位高齡近90歲的鄰居阿嬤，和他關係很好，平時雖然自理生活起居，但有時也會找他幫忙。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO有一位高齡近90歲的鄰居阿嬤，和他關係很好，平時雖然自理生活起居，但有時也會找他幫忙。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

「我不知道她老人家有那麼多錢」一名網友在網路上分享，他有一位高齡近90歲的鄰居阿嬤，和他關係很好，平時雖然自理生活起居，但有時也會找原PO幫忙，而某日，阿嬤居然給他一本農會存摺，還說裡頭的500萬都要轉給他，條件是阿嬤過世之後每年都要到墳前祭拜，讓原PO苦惱喊：「為了我的孩子，我很想收，可是又怕招來麻煩。」 

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該名網友在臉書社團「匿名公社」中貼文，他表示家裡附近有一個阿嬤已經快90歲了，這輩子都沒有結婚，也沒有小孩，弟弟妹妹都已經離世，「她說她小時候為了照顧弟弟妹妹，所以都沒有結婚」，雖然高齡，但阿嬤都能自理生活起居，遇到做不來或要去醫院，才會找原PO求助。

原PO繼續說道，近日阿嬤拿了一本農會存摺給他，要拜託他幫忙帶去農會刷存摺，還要原PO在農會也開一個戶頭，要把裡面所有的錢轉到他帳戶裡，讓他跟農會的人都當場嚇一跳。 

▲存摺示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲某日，阿嬤居然給原PO一本農會存摺，還說裡頭的500萬都要轉給他，條件是阿嬤過世之後每年都要到墳前祭拜。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
原PO坦言，「說真的，我只是個平凡人，看到500多萬要送給我，我當然會心動，但是我沒有答應阿嬤，因為我會怕，不知道會不會招來麻煩」，阿嬤表明錢可以全部都給原PO，但有一個條件，就是未來當她往生了，原PO在有生之年都要在阿嬤的忌日以及清明節拜她，讓原PO苦惱說道，「為了我的孩子，我很想收，可是又怕招來麻煩，我不知道她老人家有那麼多錢，真的不知道⋯」。 

貼文曝光後，網友一面倒狂勸，「收吧，當作完成她老人家一個心願，如果你沒有答應她，等她離開的時候會不瞑目的」、「如果你能秉持良心照顧她終老，並在她往生後做到她所交代的事，請律師公證她是在正常狀態下轉給你這些錢」、「可以欸，因為他好像沒家人，看你內文這樣表示，他也說條件就是在他離開人世後有人可以祭拜，可能他就是希望這樣而已」、「我覺得如果你真心待她，她也願意給，也是好事」、「如果是阿嬤要你收，你就收，又不是偷來的，要不然就是拿，她的喪事辦的貴一點，當作是她自己花的，這樣你也不虧他」。（編輯：賴禹妡） 

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