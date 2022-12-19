特企／遠雄海洋公園20週年慶典！全新視覺形象磅礴登場

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遠雄海洋公園20週年除了進行園區大規模的整改迎來嶄新形象，也同步將遊客體驗全面數位化，除了數位check in系統與無紙化入園，也因應當今元宇宙潮流，與年僅22歲的新銳插畫家顧萱Hazel攜手創作互動式鯨嶼島APP，打造虛擬世界遊戲體驗。新銳插畫家顧萱以細膩的觀察力和充滿童趣感的風格筆觸，將遠雄海洋公園的海洋家族成員們收錄其中，邀請玩家們一同加入充滿奇幻色彩的鯨嶼島，展開夢想之旅。鯨嶼島APP也串聯遠雄遊憩休閒事業，以虛擬世界帶入現實的共感連結，透過AR擴增實境，角島鯨的神秘身影於全台25個景點出沒，讓玩家自由探索，其中包括遠雄海洋公園燈塔咖啡廳、遠雄U-Town、台北101水舞廣場、高雄洲際酒店等知名地標任你捕捉。遊戲APP還豐富添加了特殊任務系統與島民情報專區在解鎖限定角色濾鏡的同時，讓玩家不會錯過任何最新訊息，完成任務更有機會獲得隱藏的好康優惠，探索鯨嶼島之餘也能從中了解暢遊各地好吃好玩的景點，帶來前所未有的歡樂體驗，邀請您一起搭上海洋夢想號跟著秘境探險隊展開夢想紀元吧！
遠雄海洋公園攜手保護海洋計畫邀請37位海洋小尖兵到場 宣布將串連國立自然科學科博物館開啟海洋教育計畫
遠雄海洋公園20週年記者會現場特別邀請了37位來自來自花蓮北濱國小的海洋小尖兵到場，藉由「攜手護海洋 百人齊淨灘」活動，邀民眾一同身體力行，還大海一個乾淨的海灘，清理完約150公尺海岸線，園區不僅積極推動「攜手護海洋」理念，更希望持續透過教育深耕及具體行動落實相關作為。現今海洋垃圾已成為全球「核彈級」的嚴重問題，身為海洋的一份子，遠雄海洋公園當然不會置身事外。目前在進行的工作，除了認養海灘並定期進行淨灘之外，同時規劃一系列海洋教育課程，讓孩子們能認識海洋、愛上海洋，進而懂得如何保護海洋，讓海洋生態永續發展，遠雄海洋公園不但對於生態資源的關注，20年來招待弱勢團體人數超過50000人，同時在遠雄海洋公園20週年慶典記者會現場參與遊客也湧入了超過8000人前來共襄盛舉。活動現場也預告未來將與國立自然科學博物館攜手合作開啟海洋教育合作計畫，其中包含海洋哺乳動物特展、夜未眠科博館、東部海域鯨豚觀測站及協助規劃全台唯一鯨豚救援教育基地，並宣告計劃將於2023年正式啟動。
遠雄海洋公園串連四大知名品牌 結盟海洋品牌好友共同開創遠雄遊憩全新宇宙觀
遠雄海洋公園為迎接20週年，攜手星巴克推出園區咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），並成為全台第一家在遊樂園內，採用星巴克專屬咖啡設備及咖啡豆，提供現點現做的新鮮咖啡飲品，不僅提供咖啡服務加碼推出全新軟萌療癒的Ocean Friend系列，以粉嫩、Q版的可愛風格，溫暖造訪園區遊客的心，並以可愛萌系Ocean Friend包圍店內裝潢，替燈塔咖啡屋打造主題Ocean Friend咖啡屋，也成為遠雄海洋公園親子必訪No.1景點。