將接北市文化局長 蔡詩萍：25日後為市民服務停政治評論
台北市長當選人蔣萬安延攬作家、媒體人蔡詩萍接任北市文化局長，傳言深藍不滿蔡詩萍過往的政治立場。蔡詩萍今（19）日表示，他的政治立場是自由主義者、台灣立場是中華民國台灣派，不曾改變，上任後為北市民服務，將停止政治評論。
記者呂炯昌／台北報導
蔡詩萍今天出席第2場市政交接會議，會後接受媒體聯訪時表示，他也沒想過有一天會當公職，在寫政治評論時也只當自己是個有信念的媒體人，他強調批藍也批綠，被外界說是藍皮綠骨或是綠皮藍骨都不是很公平。
蔡詩萍進一步表示，他在政治立場上是一個自由主義者、在台灣立場是中華民國台灣派，他從來沒改變這些立場，「不要只看到我批評某一方就認為我一定是怎樣」、「有些藍營朋友跟前輩們」對他滿肯定，也知道他對藍營的批評是愛之深、責之切。
蔡詩萍說，他寫這些文章時都是媒體人，但是25日蔣萬安團隊上任他就是台北市政府團隊之一，以後就是要為台北市民服務，25日以後他就不會再寫政治評論，「過去我作為媒體人評論應該就到此為止」。
至於交接項目及進度，蔡詩萍說，今天最主要還是一些文化工程的交接，而真正工作是在進入文化局後，跟副局長、主任秘書簡報來了解市政工作，也需要跟整個市府團隊搭配，等過段時間更熟悉了再跟外界報告。