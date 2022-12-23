專訪／Shiny Girls安安&慈慈：收入比上班族高　但也辛苦

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果你想要來當啦啦隊，我會建議你，在舞台上的台風很重要，舞技也要練好。我們平常排練次數沒有很多，但要記很多舞步，時間很常不夠用，所以要自己加油，腦袋要很清楚。
到目前為止，我覺得最有成就感的是，我爸媽會蒐集我的周邊商品，我會覺得我好像已經做出了一點成績，還有自己的粉絲會幫我加油，覺得很開心。這一行的收入當然比一般外面的上班族高，但是也會有風險，職業生涯也不可能維持太久。
球賽是團體活動，我很喜歡團體相處的感覺，一個人做不了的事情，有大家在一起就可以完成。外面很多工作，都是自己為自己努力，但在啦啦隊這邊，大家都是一起為贏球而努力。我很喜歡這樣，有全部的人為了共同目標，一起努力的感覺，一起團結合作的感覺。
我學生的時候就很喜歡跳舞，一開始跳舞只是因為好玩，不知不覺到現在，每年這樣一直跳下去，還是覺得跳舞很快樂，所以目前為止還沒有想過自己會跳多久，我覺得只要還能跳就會繼續跳。
【完整報導請見：女神降臨】
【職籃台中太陽啦啦隊Shiny Girls 慈慈】
我以前是舞蹈老師，覺得自己還年輕，應該可以兼職、跨領域試試看，剛好遇到啦啦隊徵選，就來試試看。我覺得要當啦啦隊，外型跟舞技都是基本，評審看的應該是你在表演時，散發出來的正能量氣場，畢竟挑選你進啦啦隊，就是希望你可以來幫球隊加油打氣。
如果你想要來當啦啦隊，我會建議你，舞台上的表演經驗要充足，畢竟你的表演有很多人在看，缺乏表演經驗的話，會很容易緊張。要多出去看別人演出，多觀摩、多參加比賽、多學習，對你自己的心態會有很大幫助。
我在表演的時候，如果看到球員有因為我們的加油鼓勵而得分，會覺得很有成就感，因為我的加油，鼓舞到現場的氣氛。但啦啦隊還是有做不到的事，畢竟我們只能在場邊加油，還是無法幫球隊實質得分，如果最後球隊輸球，又會更挫折。
我工作的目標當然是要存錢。但是我本來沒有什麼正面能量，進了啦啦隊之後感受到，周邊的人都會帶給我正能量，例如我的隊友、我的粉絲，都會不斷鼓勵我，讓我個性逐漸變得正面一點，我也喜歡現在的自己，可以用表演，換我傳遞正能量給大家。我想我會跳到我不能跳為止。