專訪／S女孩：不是每個人都能變林襄　啦啦隊競爭很殘酷

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不是所有啦啦隊員都可以像林襄、峮峮那麼紅。不夠紅的啦啦隊，就不會有經紀公司想簽你。有經紀公司的女孩很幸福，會有人幫你安排通告、幫你準備直播、幫你經營粉絲，沒有經紀約的女孩，一切都要自己想辦法。大家可能又會問我，那你為什麼沒經紀人？因為我不夠紅啊，現實很殘酷的。
除了經紀約之外，女孩還會與球團簽工作約，約好主場活動時，要到現場表演。但工作約也有分，如果有基本底薪，每個月還會有3到4萬元收入，如果我表演結束之後，還有經營直播，也會有抖內的收入，我們的周邊商品，球團也會給我們抽成。好一點的話，勉強也許可以月領十萬，但也要很拚，不會是常態。
高薪不是常態，超時工作沒有額外報酬
如果跟球團簽約算的是「場次」，那就很慘了，一場表演5千元到7千元，一個月表演幾場要看班表決定，如果1個禮拜只有1場，一個月2、3萬元收入，實在是很難養活自己，所以有的球團會有保障底薪，或是保證會有幾場表演。全台灣職棒職籃1、2百名啦啦隊女孩，最頂尖跟最基本的level，收入跟球員一樣，可能差了10幾20倍。所以年紀輕輕已經在買房的女孩，都大有人在。
外界可能還是覺得，女孩的收入，基本上還是比一般大學畢業生來得高。但我們還有很多時間成本，或是自己要承擔的成本要算進去。例如我們需要維持體態、要包裝自己，所以有保養品費用、治裝費，平常練舞的時候也是算自己的時間，不算在薪水內。如果你住南部，你要來台北練舞，高鐵票來回一次兩三千元，你也是要自己吸收。
而且主場日常有主題活動，也許晚上6點半才開始比賽，但4點就要到場彩排，有主題活動的話，差不多中午就要到場。如果比賽進行得很快，或是球隊輸球，可以早點下班。但如果贏球了，還要等頒發單場MVP跟賽後活動，如果不巧當天打延長賽，比到半夜12點，女孩的工時將近12小時，但當天的薪水還是固定的。有的球團還沒有提供住宿，住外縣市的女孩，沒有車子回家，只好找看看有沒有朋友可以借住。
棒球場超熱，戴口罩跳舞超辛苦
還有，有時候球隊打擊大爆發，猛攻10幾個人次，也是要一直跳無法休息，這時候就會很希望，對手教練趕快出來喊暫停。球迷都希望贏球，當然女孩也希望贏球，球團可能就會加發獎金，增加球團預算，就會繼續投資啦啦隊。但贏球有時候也代表女孩的工作更多，所以我們有時候內心也是很矛盾。
女孩還有一點很辛苦就是，遇到生理期也是要繼續跳，因為如果請假休息，就沒有收入。也可能練舞練到膝蓋受傷，也無法請假，只能繼續撐下去。職棒比賽跟職籃比賽我都會跳，職棒比賽如果是下午開打，天氣很熱，之前還曾經規定要戴口罩跳舞，真的是逼死人。跳籃球場的表演比較好，酬勞差不多，也只有前、中、後三次表演，最重要的是有冷氣吹。
我覺得啦啦隊還是有存在必要，這幾年觀眾人數增加，但並不是每一場的觀眾人數都很穩定，難免還是出現觀眾席很空的狀況，如果沒有啦啦隊，台灣職棒節奏比較慢，球迷可能會睡著，球員也比較沒有勁。我覺得有啦啦隊幫忙帶動氣氛，可以讓場面熱鬧一點。