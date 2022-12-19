鳳梨含淚恭喜梅西！慘輸到身無分文 「明天要去跑外送」
世界盃足球賽完美落幕，阿根廷擊敗強敵法國，睽違36年再度奪冠，下注買家幾家歡樂幾家愁，被視為「世足冥燈」的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），原本一路輸到脫褲，好不容易下注法國進決賽扳回一城，沒想到決賽全部賭法國贏，球隊卻在PK賽點球輸了，只好含淚恭喜贏家，打趣說道「雖然我已經被搞到身無分文了，明天要去跑熊貓了，但還是要恭喜梅西，恭喜阿根廷」。
記者江芷稜/綜合報導
鳳梨從世足賽開打後就很關切賽況，挑選大咖球員下注，卻是每買必輸，痛訴這幾個星期被C羅、梅西、內馬爾搞得遍體鱗傷，氣到瀕臨崩潰，甚至想自己下去踢，靠著吃齋、念佛、打坐想扭轉運勢，終於在法國身上找到希望，「是姆巴佩在無盡的黑洞中給了我一線曙光」，他形容姆巴佩就像一座燈塔，指引自己在汪洋中找尋到正確的歸宿。
最終決賽局，鳳梨毫不考慮全部押了法國贏，還幽默說姆巴佩打越洋電話給他下注，沒想到賽況膠著，一開打阿根廷就以2比0領先，讓他頓時晴天霹靂，「我的心中五味雜陳，我那難以言喻的痛楚源源不絕湧上心頭，我心想難道上天要對我如此不公平？」所幸姆巴佩連進兩球追平，稍微振奮心情。直到延長賽阿根廷補進一球，法國又罰進一球，讓鳳梨直呼「這球要踢的當下，就像是觸電的感覺」，可惜最後阿根廷仍以PK賽4比2取勝。
他哀怨地說：「姆巴佩給我生命的曙光，然後冠軍賽又把我推進萬丈深淵」，看著梅西帶領阿根廷拿到世界冠軍，瞬間崩潰了，開玩笑說全盤皆輸，明天起要當熊貓外送，逗樂許多網友，取笑鳳梨「4年後記得跟我說你要買什麼，我一定要反指標」、「果然是冥燈鼠鼠」、「誰叫你不相信梅西啦，哈哈哈哈」。
※【NOWnews 今日新聞
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