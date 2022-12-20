力行國小童誤喝餿水湯！醫示警「2點」 這些人要更小心
實在離譜！台北市力行國小因廠商出包，將上週餿水湯品再次發配到國小學童餐桌上，甚至有2名學童喝下肚，消息曝光讓大批民眾直呼「太噁！」，並關心喝下肚幼童的發育安全。對此，林口長庚肝膽腸胃科副教授李柏賢醫師指出，若是單純喝下未妥善保存的隔夜飯菜，只會導致急性腸胃炎，並不會引發幼小孩童發育危機，不過還是要特別注意小朋友的「活動力、脫水」情況；但是抵抗低下患者就要特別小心，若腐敗食物中的細菌跑進不慎跑進血液中，就有極大機率發生敗血症或是菌血症。
記者汪睿琦/綜合報導
李柏賢指出，這次廠商出包事件最大癥結點，就是本來要丟掉的餿水，鬧烏龍再度回到學童桌上，這樣的情況就等同於隔夜菜沒好好保存被吃下肚，菜餚上的細菌以病毒得以有溫床可以生長，吃下肚後輕則引發食物中毒、腸胃炎，若被抵抗力低下，如化療患者、老人家、嬰幼兒等吃下肚，嚴重可能會造成細菌跑進血液中，引發敗血症或菌血症。
李柏賢補充，若這次湯品內容物含有白飯等澱粉類食物，就可能會孳生仙人掌桿菌，可能會造成拉肚子、噁心嘔吐等症狀；若含有海鮮類食材，則可能滋生腸炎弧菌，也常造成拉肚子等急性腸胃炎症狀。
至於這次廠商出包會不會造成該2名受害幼童未來發展危機？李柏賢笑笑坦言「太浮誇」，其實這種吃到不正常保存、細菌孳生的食物時，幼童與成人的症狀不會相差太多，不外乎就是噁心嘔吐、拉肚子等，過幾天就會恢復。不過李柏賢建議，該2名幼童家長可以多觀察小朋友後續「活動力、脫水」情況，提醒小朋友要多補充水分。