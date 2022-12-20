冠軍夯團天王星首場跨年獻給台中　點菜麻油雞佛禦寒

台中市政府今公佈跨年晚會卡司，人氣男團天王星與實力派女神閻奕格暖身造勢，粉絲尖叫連連。天王星成員透露，人生第一次唱跨年就在台中連跑兩場，他們會先在中央公園表演，再趕到麗寶樂園與粉絲一起倒數。聽聞台中有很多夜市美食，高有翔點菜麻油雞佛禦寒，還被形容是老派青年。
記者顏幸如／台中報導
號稱全台場地最大的台中市跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」，將在西屯區的中央公園舉行，台中市政府公布卡司包括情歌天王周興哲、原子少年夯團天王星、韓國音樂才子SHAUN、搖滾天團八三夭、人氣天王Bii畢書盡等重量級A咖藝人，今（20日）人氣男團天王星與實力派女神閻奕格現身記者會，為跨年活動暖身造勢，粉絲現場暴動，尖叫連連。
閻奕格回想起2年前唱台中跨年，堪稱史上最冷，因為疫情無法開放民眾入場，自己只能對著工作人員和攝影機，想像人潮爆滿的樣子，今年格外期待下週的跨年。她透露這次「不會穿大衣包緊緊、會有看頭」，除了把新歌首唱獻給台中，更要好好感受台中人的熱情。
閻奕格說，晚會附近有全台灣最大的逢甲夜市，她希望跨年那晚能吃到蚵仔煎。主持人問台中市新聞局長鄭照新能否提供？鄭照新當場回「歡迎點餐！」天王星的高胥崴說他想吃糖葫蘆、蔡承祐要吃臭豆腐、吳昱廷想嗑地瓜球，高昱廷說，天冷時很喜歡麻油系列，最好有麻油雞佛，被大家封為「老派青年」。
新聞局表示，接近午夜倒數時刻，將精心安排188秒國際高空煙火秀。交通局長葉昭甫建議搭大眾運輸工具前往，捷運站（文華高中站或文心櫻花站）出站經甘肅路往會場方向，會規劃步行專區；另有市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線四條免費接駁路線，各接駁站往會場的發車時間在晚間5時至11時30分；離開會場為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車。捷運、台鐵及行經會場周邊的公車路線，也會配合跨年晚會活動延後收班。