中國禁台食品！薛瑞元轟天威難測　再批認知作戰攻擊政府

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對此，今晚間薛瑞元出席台灣社會福利總盟感恩聯合餐會，會前受訪時表示，台灣比其他國家送審少了一年的時間，在截止日前，都有協助廠商送資料，但有些廠商通過，有些廠商並未通過。
薛瑞元進一步指出，回過頭問中國原因，中國一直沒有明確回答，所以導致一種「天威難測」的狀況，但還是會持續協助廠商詢問中國。
薛瑞元直言，目前就是一種認知作戰，中國做動作，持續有媒體與網路攻擊政府，像是訊息曝光之後，媒體就攻擊政府沒有作為，但政府持續說明其實都有協助業者等回應後，接下來就是找一些扭曲事實進一步攻擊，這完全是有序列性的攻擊手段，政府也都認真做回應。
食藥署今晚間也公布台灣與中國往返電郵，內容指出，我國於2022年3月9日收到中國來信，指稱我國食品業者註冊補件期限應為2022年6月30日，與中國2021年10月13日通聯所提及的2023年6月30日明顯不同，因此於2022年3月17日再次電郵中國，詢問去年通聯所述的日期是否適用。
食藥署也說，中國於2022年3月30日明確回覆期限就是2022年6月30日，重申，食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確資訊，凡有意願輸銷的業者，請至輸中專區查詢最新資訊，切勿聽信網路謠傳，以免影響自身輸銷權益。
食藥署強調，為讓我國食品業者順利出口至中國，均依照中國要求格式與內容提供資訊給中國，而註冊補件期限比起其他國家少一年，是不爭的事實，期待外界不要誤導民眾解讀中國電郵文字原意，應一起面對中國對我國的歧視待遇，共同努力爭取台灣食品業者權益。