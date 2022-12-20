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中國禁台食品！薛瑞元轟天威難測　再批認知作戰攻擊政府

▲今（20）日衛福部長薛瑞元強調，這是有序列的認知作戰，中國禁止原因更是「天威難測」。（圖／記者許若茵攝，2022.10.26）
▲今（20）日衛福部長薛瑞元強調，這是有序列的認知作戰，中國禁止原因更是「天威難測」。（圖／記者許若茵攝，2022.10.26）

記者許若茵／台北報導

中國接連禁止台灣水產品、食品、飲品輸銷，政府稱台灣註冊補件期限比他國提早一年，但卻遭外界質疑，是僅有食品原料來自日本十縣的公司才要完成相關註冊。對此，今（20）日衛福部長薛瑞元強調，這是有序列的認知作戰，中國禁止原因更是「天威難測」。

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臉書粉專「Lin bay 好 油」 指出，中國文件是要求食品原料來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等十縣的公司必須於2022年6月30日前完善有關註冊訊息，卻被政府說成是中國的打壓。

對此，今晚間薛瑞元出席台灣社會福利總盟感恩聯合餐會，會前受訪時表示，台灣比其他國家送審少了一年的時間，在截止日前，都有協助廠商送資料，但有些廠商通過，有些廠商並未通過。

薛瑞元進一步指出，回過頭問中國原因，中國一直沒有明確回答，所以導致一種「天威難測」的狀況，但還是會持續協助廠商詢問中國。

薛瑞元直言，目前就是一種認知作戰，中國做動作，持續有媒體與網路攻擊政府，像是訊息曝光之後，媒體就攻擊政府沒有作為，但政府持續說明其實都有協助業者等回應後，接下來就是找一些扭曲事實進一步攻擊，這完全是有序列性的攻擊手段，政府也都認真做回應。

食藥署今晚間也公布台灣與中國往返電郵，內容指出，我國於2022年3月9日收到中國來信，指稱我國食品業者註冊補件期限應為2022年6月30日，與中國2021年10月13日通聯所提及的2023年6月30日明顯不同，因此於2022年3月17日再次電郵中國，詢問去年通聯所述的日期是否適用。

食藥署也說，中國於2022年3月30日明確回覆期限就是2022年6月30日，重申，食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確資訊，凡有意願輸銷的業者，請至輸中專區查詢最新資訊，切勿聽信網路謠傳，以免影響自身輸銷權益。

食藥署強調，為讓我國食品業者順利出口至中國，均依照中國要求格式與內容提供資訊給中國，而註冊補件期限比起其他國家少一年，是不爭的事實，期待外界不要誤導民眾解讀中國電郵文字原意，應一起面對中國對我國的歧視待遇，共同努力爭取台灣食品業者權益。

▲食藥署晚間公布台灣與中國往返電郵。（圖／食藥署提供）
▲食藥署晚間公布台灣與中國往返電郵。（圖／食藥署提供）
▲食藥署晚間公布台灣與中國往返電郵。（圖／食藥署提供）
▲食藥署晚間公布台灣與中國往返電郵。（圖／食藥署提供）

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