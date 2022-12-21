加入CPTPP因中國卡關？吳釗燮：盼未來審到台灣能加速
外交部長吳釗燮昨日接受媒體專訪，談到台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的進度，他表示，在等待審查的這段期間，我國代表處積極遊說各會員國，有些原本不太了解或支持的國家態度已有改變，但也有些國家受中國影響不願表態，他對此表示擔心。吳釗燮今（21）日受訪表示，目前CPTPP集中焦點審查英國，將持續透過雙邊關係進行非正式諮商，盼未來審查到台灣可以加速。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日繼續審查112年度中央政府總預算案，關於外交部主管收支公開及機密部分。會前媒體詢問台灣申請加入CPTPP進度，是否有多國不願表態，外交部長吳釗燮表示，他沒有說很困難，還是按照進度再走，必須要看CPTPP審查新會員的進度，他們目前都是集中焦點在審查英國，如果英國沒有過，就不會審查新的入會案，在還沒有到審查到台灣之前，還是會透過雙邊關係來進行非正式的諮商，希望未來如果審查到台灣，速度能夠加快，到目前為止態勢沒有改變。
針對外交部將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」，吳釗燮表示，希望能夠很快進行，包括人員、財物、找尋房舍都在進行當中，希望能夠很快落實。
媒體追問，被視為親中的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）將出任駐美國大使一事，吳釗燮說，對於其他國家的雙邊關係，他沒有任何立場說什麼話。
對於媒體詢問內閣改組狀況，吳釗燮表示，這不是自己的職權範圍；至於有民調顯示蘇貞昌內閣不滿意度達52.6％，吳釗燮重申這不是他的職權範圍。