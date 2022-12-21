入北市府惹深藍不滿　蔡詩萍曝蔣萬安說「這我幫你扛」

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此外，蔡詩萍提到，隱私恐怕會攤在陽光下，對太太、女兒來講很不公平，家人也對此打了個問號，所以進行過幾次家庭會議。
蔡詩萍指出，蔣萬安選完後致電給他表達感謝，並希望他多幫忙，他想說作為媒體人能幫忙的話，會給些意見，想不到隔兩天蔣身邊的幕僚就來找他，問他有沒有興趣到北市文化局服務，自己起初拒絕，自認為太老了，也已經65歲，之後與蔣萬安見面、電話中都談過幾次，也與蔣幕僚談過。
至於最後為何答應，蔡詩萍說，所有理由幾乎自己都預期到了，首先年紀太大、第二個他認為藍營內部有些朋友可能不會太高興、尤其深藍的朋友，但對這點，蔣萬安還滿有擔當，他告訴他說：「你如果願意來，這我就幫你扛」，並指希望市政團隊有不同黨派、價值觀。
蔡詩萍表示，自己也曾在廣播節目建議、鼓勵深藍的人若認為被主流意見打壓、不被青睞的話，應該去爭取贏的機會，可以去選議員、立委選舉，透過選舉表達理念，否則無助於大家對於深藍主張的了解。
蔡詩萍提到，到最後真的有點動念想加入蔣市府，因為想到過去曾幫前總統馬英九擔任過競選總部發言人，也幫前市長郝龍斌參選過，都有過可能加入團隊的機會，雖然沒成局，之後與家人幾次深談後，太太表示有些捨不得，且變公職人員後隱私可能曝光，他也告訴太太：「如果妳堅持不讓我去，我就不會去」，但最後太太講了一句讓他很感動的話，她說自己在祈禱後想到爸爸、也就是他的岳父若還在的話，會怎麼講？她覺得一定會說「好樣的，你就去吧」，最後才答應。
新聞來源為Newtalk 新頭殼